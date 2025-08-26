Hoegeng dan Ben Mboi, Dua Tokoh Penuh Abdi untuk Bangsa

Presiden Prabowo Subianto memberi tanda kehormatan.(BPMI Setpres)

Dua tokoh nasional dengan dedikasi luar biasa dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto, yang diserahkan kepada ahli waris masing-masing pada Senin, 25 Agustus 2025 di Istana Negara. Kisah mereka, satu sebagai simbol integritas di tubuh Polri, satunya lagi sebagai pelopor kemajuan kesehatan masyarakat, menjadi cermin semangat pengabdian yang tak lekang oleh waktu.

Almarhum Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1968-1970. Ia dikenal luas sebagai sosok polisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Sepanjang kariernya, Hoegeng konsisten menolak gratifikasi dan suap, bahkan menutup usaha keluarganya demi menjaga nama baik institusi. Ia juga menindak tegas praktik korupsi, perjudian, dan penyelundupan, termasuk pengungkapan kasus mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Priok. Reputasinya membuatnya dikenang sebagai polisi jujur yang menjadi teladan lintas generasi.

Mendiang Aloysius Benedictus Mboi, atau Ben Mboi, mengabdi sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978-1988. Latar belakangnya sebagai dokter militer membuatnya peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan. Ia meluncurkan program pemberantasan malaria, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan industri dasar di wilayahnya.

Gaya kepemimpinannya menekankan kerja keras, inovasi, dan kedekatan dengan rakyat, sehingga dikenang sebagai pemimpin yang menyeimbangkan pembangunan fisik dengan layanan sosial.

Atas jasa-jasa yang sangat luar biasa tersebut, keduanya dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama. Bintang Republik Indonesia merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan negara kepada individu yang berkontribusi luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Republik Indonesia.

Melalui penganugerahan ini, negara memberikan penghormatan tertinggi atas ketulusan, integritas, dan semangat pengabdian yang terpancar dari kedua tokoh. Semangat mereka tetap menyala sebagai inspirasi abadi bagi generasi penerus. (E-3)