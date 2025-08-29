Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Siti Retno Wulandari
29/8/2025 08:22
Gofar Hilman Ungkap Spesifikasi Barracuda, Kunto Aji: Ngapain Ngebut?!!
Unggahan di feeds dan instastory Kunto Aji(Dok: Instagram @kuntoajiw)

PENYIAR radio sekaligus youtuber Gofar Hilman memaparkan spesifikasi dari kendaraan taktis (rantis) Barracuda yang dipakai Brimob dalam menjaga aksi demonstrasi di kawasan Senayan, Kamis (28/8). Dalam video reels, Gofar mengucapkan bela sungkawa dan memaparkan mobil Barracuda 4x4 itu memiliki basic Mercedes-Benz Unimog, ketebalan pelat body 8 milimeter, kacanya ketebalan 4 milimeter dengan lapisan pelat. Memiliki kemampuan menahan granat dan peluru.

"Garis bawah nahan granat dan peluru. Ketika menghalau massa, gw yakin mereka tidak membawa granat dan peluru. Pertanyaan gw, kenapa harus ngebut? Semoga Indonesia kita baik-baik saja, Amin," ucap Gofar dalam akun instagram pribadinya.

Pelantun tembang Terlalu Lama Sendiri, Kunto Aji, pun mempertanyakan hal yang sama. Hal tersebut ia unggah di akun instagramnya dan telah dibagikan ulang oleh 3.182 orang.

"Antipeluru, antigranat. Lo jalan pelan, juga gak kenapa-napa. Ngapain ngebutt?!!," tulis pria yang kerap disapa Mazkun.

Sebelumnya, seorang driver ojek online (driver ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob. Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. Banyak pihak menyampaikan empati akan kejadian buruk tersebut, termasuk dari kalangan para selebritas.(Wnd)



Editor : Siti Retno Wulandari
