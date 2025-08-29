Gofar Hilman Ungkap Spesifikasi Barracuda, Kunto Aji: Ngapain Ngebut?!!

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENYIAR radio sekaligus youtuber Gofar Hilman memaparkan spesifikasi dari kendaraan taktis (rantis) Barracuda yang dipakai Brimob dalam menjaga aksi demonstrasi di kawasan Senayan, Kamis (28/8). Dalam video reels, Gofar mengucapkan bela sungkawa dan memaparkan mobil Barracuda 4x4 itu memiliki basic Mercedes-Benz Unimog, ketebalan pelat body 8 milimeter, kacanya ketebalan 4 milimeter dengan lapisan pelat. Memiliki kemampuan menahan granat dan peluru.
"Garis bawah nahan granat dan peluru. Ketika menghalau massa, gw yakin mereka tidak membawa granat dan peluru. Pertanyaan gw, kenapa harus ngebut? Semoga Indonesia kita baik-baik saja, Amin," ucap Gofar dalam akun instagram pribadinya.
Pelantun tembang Terlalu Lama Sendiri, Kunto Aji, pun mempertanyakan hal yang sama. Hal tersebut ia unggah di akun instagramnya dan telah dibagikan ulang oleh 3.182 orang.
"Antipeluru, antigranat. Lo jalan pelan, juga gak kenapa-napa. Ngapain ngebutt?!!," tulis pria yang kerap disapa Mazkun.
Sebelumnya, seorang driver ojek online (driver ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob. Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. Banyak pihak menyampaikan empati akan kejadian buruk tersebut, termasuk dari kalangan para selebritas.(Wnd)
PSI menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
Mobil Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan rantis Brimob. Affan adalah tulang punggung keluarga
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
Berdasarkan pantauan, ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur, terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Kericuhan semakin pecah saat polisi menembakkan gas air mata ke arah massa.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri ini meminta tragedi kemanusiaan tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob ini menjadi atensi khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.
“Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran."
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved