Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DEMO Mahasiswa di depan Polda Metro Jaya pada Jumat sore menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat. Ribuan massa aksi dari berbagai kampus, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat umum mulai memenuhi gerbang utama Polda sejak pukul 15.20 WIB.
Kepadatan kendaraan tak terhindarkan karena jalur kendaraan menyempit hanya menjadi satu lajur. Beberapa peserta demo bahkan ikut mengatur arus lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah. Kondisi serupa juga terjadi di pintu keluar Tol Semanggi menuju Slipi, di mana sejumlah pengendara terpaksa mengurungkan niat keluar tol karena penyempitan jalur akibat demo mahasiswa.
Meski demikian, lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota, baik arah Slipi maupun Cawang, masih terlihat relatif lancar.
Aksi demo mahasiswa kali ini dipicu oleh insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam (28/8). Kejadian tersebut menimbulkan gelombang kemarahan publik dan mendorong sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (UI), untuk turun ke jalan.
Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan bahwa tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut kini tengah diperiksa secara internal.
Sebelumnya, aksi protes juga terjadi pada Jumat dini hari di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Demo itu diikuti ratusan pengemudi ojol dan masyarakat yang menuntut keadilan bagi korban.
Hingga sore hari, situasi di sekitar Polda Metro Jaya masih dipadati massa aksi. Aparat kepolisian bersiaga untuk mengamankan jalannya demo mahasiswa, sementara pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif agar tidak terjebak macet. (Ant/Z-10)
LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
Massa tetap bertahan di jalan lingkar walau diberondong gas air mata. Sesekali mereka merangsek ke depan Mapolda ketika efek gas air mata sudah memudar.
Aksi demonstrasi di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), kian panas hingga malam hari.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akhirnya membuka identitas pengemudi kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Terlihat api semakin membara menyinari Polda Metro Jaya yang sebelumnya gelap gulita. Kemudian, kepulan asap gelap juga membumbung tinggi.
Massa melemparkan petasan hingga molotov ke arah gedung polda.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat tersebut digelar untuk menuntut keadilan atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan.
Sembari bara api membesar, terpantau sejumlah pengunjuk rasa lain berupaya merusak kamera pengawas yang terpasang di depan gerbang Polda Metro Jaya dengan tongkat panjang.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) enggan mengomentari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menuju Polda Metro Jaya.
Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara.
