Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet

DEMO Mahasiswa di depan Polda Metro Jaya pada Jumat sore menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat. Ribuan massa aksi dari berbagai kampus, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat umum mulai memenuhi gerbang utama Polda sejak pukul 15.20 WIB.

Kepadatan kendaraan tak terhindarkan karena jalur kendaraan menyempit hanya menjadi satu lajur. Beberapa peserta demo bahkan ikut mengatur arus lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah. Kondisi serupa juga terjadi di pintu keluar Tol Semanggi menuju Slipi, di mana sejumlah pengendara terpaksa mengurungkan niat keluar tol karena penyempitan jalur akibat demo mahasiswa.

Meski demikian, lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota, baik arah Slipi maupun Cawang, masih terlihat relatif lancar.

Latar Belakang Demo Mahasiswa

Aksi demo mahasiswa kali ini dipicu oleh insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam (28/8). Kejadian tersebut menimbulkan gelombang kemarahan publik dan mendorong sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia (UI), untuk turun ke jalan.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan bahwa tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut kini tengah diperiksa secara internal.

Sebelumnya, aksi protes juga terjadi pada Jumat dini hari di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Demo itu diikuti ratusan pengemudi ojol dan masyarakat yang menuntut keadilan bagi korban.

Kondisi Terkini

Hingga sore hari, situasi di sekitar Polda Metro Jaya masih dipadati massa aksi. Aparat kepolisian bersiaga untuk mengamankan jalannya demo mahasiswa, sementara pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif agar tidak terjebak macet. (Ant/Z-10)