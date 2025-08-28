Viral! Video Rantis Diduga Melindas Pengendara Berjaket Ojol, Satu Tersungkur

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Sebuah video amatir beredar memperlihatkan kendaraan taktis (rantis) polisi diduga melindas seorang pria berjaket ojol di kawasan Pejompongan/Benhil, Jakarta, Kamis (28/8) malam. Insiden terjadi saat aparat membubarkan massa imbas kericuhan usai demo di sekitar kompleks DPR RI.
Dalam rekaman, kerumunan terlihat mengerubungi sebuah kendaran rantis. Kendaraan itu lalu melaju dan diduga mengenai seorang pria berjaket hijau khas pengemudi ojek online hingga tersungkur.
Sejumlah media menyebut korban tewas dan sempat dievakuasi ke rumah sakit, sementara massa tampak memukuli bodi rantis yang terus bergerak.
Kericuhan sendiri meluas dari area parlemen ke Pejompongan sejak sore menuju malam. Pembubaran massa dilakukan dengan tembakan gas air mata; arus lalu lintas serta perjalanan KRL di sekitar lokasi sempat terganggu.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan rinci dari Polda Metro Jaya/Korps Brimob mengenai kronologi, status korban, maupun penindakan terhadap personel yang bertugas. Kanal berita RS Pelni juga belum memuat rilis terkait insiden ini. (Video viral/Z-10)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden sopir ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) milik Brimob di kawasan Jakarta Selatan.
Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna buka suara soal video masuknya dua kendaraan taktis TNI di kantong parkir kantor Kejaksaan Agung. Anang membenarkan adanya video tersebut.
Kendaraan MV3 Pandu merupakan kendaraan taktis hasil pengembangan PT Pindad yang dilengkapi dengan sistem penggerak listrik penuh (EV) dan konfigurasi 4x4.
Sebanyak kurang lebih 23 kendaraan taktis, yang terdiri dari Anoa 6x6 Armoured Personnel Carrier (APC) dan unit Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV) terparkir di halaman Gedung DPR.
Pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, akan mulai beroperasi pada bulan depan
Bahkan kendaraan ini juga mampu berenang melintasi danau buatan yang ada di kawasan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved