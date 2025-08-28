Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

 Gana Buana
28/8/2025 22:15
Viral! Video Rantis Diduga Melindas Pengendara Berjaket Ojol, Satu Tersungkur
Kendaraan rantis melaju dikejar pengemudi Ojol.(Dok. Video Viral)

Sebuah video amatir beredar memperlihatkan kendaraan taktis (rantis) polisi diduga melindas seorang pria berjaket ojol di kawasan Pejompongan/Benhil, Jakarta, Kamis (28/8) malam. Insiden terjadi saat aparat membubarkan massa imbas kericuhan usai demo di sekitar kompleks DPR RI.

Dalam rekaman, kerumunan terlihat mengerubungi sebuah kendaran rantis. Kendaraan itu lalu melaju dan diduga mengenai seorang pria berjaket hijau khas pengemudi ojek online hingga tersungkur.

Sejumlah media menyebut korban tewas dan sempat dievakuasi ke rumah sakit, sementara massa tampak memukuli bodi rantis yang terus bergerak.

Kericuhan sendiri meluas dari area parlemen ke Pejompongan sejak sore menuju malam. Pembubaran massa dilakukan dengan tembakan gas air mata; arus lalu lintas serta perjalanan KRL di sekitar lokasi sempat terganggu.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan rinci dari Polda Metro Jaya/Korps Brimob mengenai kronologi, status korban, maupun penindakan terhadap personel yang bertugas. Kanal berita RS Pelni juga belum memuat rilis terkait insiden ini. (Video viral/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
