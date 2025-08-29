Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

M Iqbal Al Machmudi
29/8/2025 10:44
Tanggapan Gojek Mitranya Menjadi Korban Terlindas Rantis Brimob
Ilustrasi(Dok Gojek)

DIRETKUR Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengungkapkan berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal yang dilakukan GOTO bersama pihak terkait, dapat disampaikan bahwa Affan Kurniawan merupakan Mitra Driver Gojek.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan mitra pengemudi lainnya yang turut merasakan kehilangan ini," ungkap Ade dalam keterangannya,Jumat (29/8).

Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.

Baca juga : Spanduk Bertuliskan “Polri Biadab” Muncul di Denpasar, usai Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob di Jakarta

"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga korban dan memberikan upaya terbaik yang dapat kami lakukan, sembari terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait penanganan insiden ini," ujarnya.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman bagi semua," sambungnya. 

Diketahui pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rintis) Brimob, tepatnya di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. (H-2)



Editor : Indrastuti
