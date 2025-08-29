Tanggapan Gojek Mitranya Menjadi Korban Terlindas Rantis Brimob

Headline
DIRETKUR Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Ade Mulya mengungkapkan berdasarkan hasil verifikasi dan investigasi internal yang dilakukan GOTO bersama pihak terkait, dapat disampaikan bahwa Affan Kurniawan merupakan Mitra Driver Gojek.
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada rekan-rekan mitra pengemudi lainnya yang turut merasakan kehilangan ini," ungkap Ade dalam keterangannya,Jumat (29/8).
Gojek telah membantu penyediaan fasilitas ambulans, proses autopsi dan visum, serta akan memberikan santunan bagi keluarga korban sebagai bentuk dukungan.
"Kami berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga korban dan memberikan upaya terbaik yang dapat kami lakukan, sembari terus berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait penanganan insiden ini," ujarnya.
"Kami mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman bagi semua," sambungnya.
Diketahui pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8) malam. Ia meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rintis) Brimob, tepatnya di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. (H-2)
