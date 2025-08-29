Spesifikasi Mobil Barracuda Brimob, Benarkah Kendaraan Taktis Ini Anti Peluru dan Granat?

Spesifikasi Mobil Barracuda Brimob.(MI/Usman Iskandar)

MOBIL Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan. Kendaraan ini dikenal sebagai APC (Armoured Personnel Carrier) berlapis baja dengan kemampuan menahan tembakan senjata ringan dan pecahan granat.

Tidak hanya kuat, mobil ini juga dilengkapi fitur persenjataan hingga ruang kabin luas untuk mengangkut pasukan.

Desain dan Perlindungan Barracuda Brimob

Salah satu keunggulan utama mobil Barracuda adalah lapisan bajanya.

Bodi baja setebal 8 mm yang mampu menahan peluru kaliber 7,62 mm serta pecahan granat.

Kaca antipeluru setebal 4 mm dengan tambahan pelat baja pada beberapa bagian.

Desain bodi bersegi enam membuat perlindungan lebih optimal sekaligus mengurangi paparan langsung.

Kombinasi ini membuat Barracuda menjadi kendaraan yang sangat diandalkan dalam operasi pengendalian massa maupun situasi konflik bersenjata.

Sasis dan Mesin yang Tangguh

Barracuda Brimob menggunakan basis Mercedes-Benz Unimog, terkenal sebagai sasis tangguh untuk medan berat.

Mesin diesel 4 silinder 3.730 cc dengan tenaga mencapai 218 dk.

Kecepatan maksimum 80–100 km/jam di jalan raya.

Dilengkapi ban run-flat sehingga tetap bisa berjalan meskipun ban tertembus.

Dengan spesifikasi ini, Barracuda mampu melintas di berbagai kondisi, baik jalan perkotaan maupun off-road.

Kapasitas Angkut dan Fitur Kabin

Sebagai kendaraan taktis, Barracuda Brimob berfungsi sebagai pengangkut personel.

Kapasitas hingga 12 orang (2 awak + 10 pasukan).

Kabin luas dan nyaman, dipisahkan dari ruang mesin.

Dilengkapi firing port (lubang tembak) sehingga pasukan bisa melakukan perlawanan dari dalam kendaraan.

Persenjataan Barracuda Brimob

Mobil lapis baja ini dilengkapi dengan berbagai senjata untuk mendukung operasi:

Browning M2HB kaliber 12,7 mm yang dipasang di atap.

Opsional senapan kaliber 7,62 mm.

Cupola pelindung untuk juru tembak.

Dengan persenjataan ini, Barracuda tidak hanya menjadi alat transportasi tetapi juga kendaraan tempur yang mampu melindungi sekaligus menyerang.

Fungsi dan Kegunaan Operasional

Barracuda Brimob dirancang multifungsi untuk berbagai operasi:

Pengendalian massa dan kerusuhan Patroli keamanan di wilayah rawan konflik Evakuasi personel atau warga sipil Operasi taktis di daerah perkotaan maupun perbatasan Kemampuannya yang serbaguna membuat kendaraan ini kerap hadir dalam momen-momen penting pengamanan di Indonesia.

Tabel Ringkasan Spesifikasi Barracuda Brimob

Komponen Spesifikasi Pelindung Plat baja 8 mm, kaca antipeluru 4 mm Basis Sasis Mercedes-Benz Unimog Mesin Diesel 3.730 cc, 4 silinder, tenaga 218 dk Kecepatan Maksimum 80–100 km/jam, dilengkapi ban run-flat Kapasitas Angkut 12 personel (2 awak + 10 pasukan) Persenjataan Browning M2HB 12,7 mm, senapan 7,62 mm opsional, firing port Fungsi Operasional APC, pengendalian massa, evakuasi, patroli keamanan Estimasi Jarak Tempuh Hingga 1.160 km (versi global)

Mobil Barracuda Brimob adalah kendaraan taktis lapis baja yang menawarkan perlindungan maksimal, kapasitas besar, mesin tangguh, dan persenjataan lengkap. Tidak heran jika kendaraan ini menjadi andalan Korps Brimob Polri dalam menjalankan misi pengamanan, pengendalian massa, hingga operasi militer terbatas.

Dengan kombinasi ketahanan, daya jelajah, dan fleksibilitas operasional, Barracuda layak disebut sebagai salah satu kendaraan lapis baja terbaik yang dimiliki Indonesia. (Indomiliter/Z-10)