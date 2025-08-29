Spesifikasi Mobil Barracuda Brimob, Benarkah Kendaraan Taktis Ini Anti Peluru dan Granat?

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MOBIL Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan. Kendaraan ini dikenal sebagai APC (Armoured Personnel Carrier) berlapis baja dengan kemampuan menahan tembakan senjata ringan dan pecahan granat.
Tidak hanya kuat, mobil ini juga dilengkapi fitur persenjataan hingga ruang kabin luas untuk mengangkut pasukan.
Salah satu keunggulan utama mobil Barracuda adalah lapisan bajanya.
Kombinasi ini membuat Barracuda menjadi kendaraan yang sangat diandalkan dalam operasi pengendalian massa maupun situasi konflik bersenjata.
Sebagai kendaraan taktis, Barracuda Brimob berfungsi sebagai pengangkut personel.
Mobil lapis baja ini dilengkapi dengan berbagai senjata untuk mendukung operasi:
Dengan persenjataan ini, Barracuda tidak hanya menjadi alat transportasi tetapi juga kendaraan tempur yang mampu melindungi sekaligus menyerang.
Barracuda Brimob dirancang multifungsi untuk berbagai operasi:
|Komponen
|Spesifikasi
|Pelindung
|Plat baja 8 mm, kaca antipeluru 4 mm
|Basis Sasis
|Mercedes-Benz Unimog
|Mesin
|Diesel 3.730 cc, 4 silinder, tenaga 218 dk
|Kecepatan Maksimum
|80–100 km/jam, dilengkapi ban run-flat
|Kapasitas Angkut
|12 personel (2 awak + 10 pasukan)
|Persenjataan
|Browning M2HB 12,7 mm, senapan 7,62 mm opsional, firing port
|Fungsi Operasional
|APC, pengendalian massa, evakuasi, patroli keamanan
|Estimasi Jarak Tempuh
|Hingga 1.160 km (versi global)
Mobil Barracuda Brimob adalah kendaraan taktis lapis baja yang menawarkan perlindungan maksimal, kapasitas besar, mesin tangguh, dan persenjataan lengkap. Tidak heran jika kendaraan ini menjadi andalan Korps Brimob Polri dalam menjalankan misi pengamanan, pengendalian massa, hingga operasi militer terbatas.
Dengan kombinasi ketahanan, daya jelajah, dan fleksibilitas operasional, Barracuda layak disebut sebagai salah satu kendaraan lapis baja terbaik yang dimiliki Indonesia. (Indomiliter/Z-10)
