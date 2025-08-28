Headline
Harga Beras Naik Perberat Daya Beli

Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Ini Respons Gojek

Putri Rosmalia Octaviyani
28/8/2025 22:52
Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Ini Respons Gojek
Kendaraan barracuda Brimob yang melindas seseorang diduga driver ojol.(Dok. IG MI/Istimewa)

SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis, (28/8) malam. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob.

Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. Saat ini jenazah Affan dikabarkan telah berada di RSCM Jakarta.

Menanggapi berita tersebut, pihak PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengatakan akan melakukan investigasi mendalam.

Baca juga : RS Pelni Belum Bisa Pastikan Kondisi Driver Ojol yang Dirawat Akibat Demo Malam Ini

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden di Pejompongan. Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak," kata Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya, dalam keterangan resminya, Kamis, (28/8).

Ade mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan identitas korban lebih lanjut.

"Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini. Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap kondusif," katanya. (H-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved