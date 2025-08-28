Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Ini Respons Gojek

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban dalam aksi yang berlangsung di Jakarta, Kamis, (28/8) malam. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia karena dilindas mobil barracuda Brimob.
Video peristiwa pelindasan Affan oleh barracuda Brimob itu viral di media sosial. Saat ini jenazah Affan dikabarkan telah berada di RSCM Jakarta.
Menanggapi berita tersebut, pihak PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengatakan akan melakukan investigasi mendalam.
"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden di Pejompongan. Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak," kata Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya, dalam keterangan resminya, Kamis, (28/8).
Ade mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan identitas korban lebih lanjut.
"Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini. Kami juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga situasi tetap kondusif," katanya. (H-3)
Video berdurasi 1 menit 30 detik itu heboh dan viral. Dalam tayangan videonya, terlihat barracuda Brimob melaju kencang diantara massa aksi.
