Markas Brimob Diserbu, Perwakilan Anggota Minta Maaf Tewasnya Driver Ojol

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
“SAYA atas nama pimpinan izin mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa dihindari. Pimpinan bertanggung jawab. Kami sepenuhnya bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses,” demikian penuturan petugas bernama Jemmy di hadapan kumpulan driver ojol, dalam video yang diunggah akun Instagram @pasukan.ojol, Kamis (28/8) sekitar pukul 23.00 WIB.
Dalam video terlihat pula Markas Brimob di Jakarta Pusat diserbu driver ojol. “Tadi berapa orang di dalam mobil? Pasti diproses ya Pak?” tanya para driver ojol.
Hanya beberapa saat sebelumnya, diduga seorang driver ojol tewas terlindas barracuda Brimob saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam. Jenazah driver ojol bernama Affan Kurniawan itu berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun untuk teman kita Affan Kurniawan yang tadi dilindas barracuda saat ini berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” demikian rekaman suara yang beredar yang di atas namakan Erna, Humas URC Bergerak.
Dari rekaman video yang beredar, peristiwa terlindasnya driver ojol berada di Jalan Pejompongan, Jakarta. Dalam video terlihat juga bahwa kendaraan polisi tetap melintas meninggalkan korban yang kemudian ditolong oleh massa demo. Selain 1 korban tewas, dikabarkan pula terdapat satu korban luka lainnya akibat pukulan.
Demo unjuk rasa gabungan buruh, mahasiswa, driver ojol, dan berbagai elemen lainnya berlangsung di depan kompleks DPR RI, Senayan, dan meluas ke daerah lainnya. (M-1)
Saat ini pelaku dikatakan sudah diamankan dan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Brimob karena pelaku merupakan satuan asal dari Brimob
Video berdurasi 1 menit 30 detik itu heboh dan viral. Dalam tayangan videonya, terlihat barracuda Brimob melaju kencang diantara massa aksi.
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait insiden pelindasan seorang driver ojek online (driver Ojol) oleh mobil barracuda Brimob malam ini.
SEORANG driver ojek online (driver ojol) menjadi korban pelindasan oleh mobil barracuda Brimob. Driver ojol bernama Affan Kurniawan, itu dilaporkan meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved