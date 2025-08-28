Mensesneg Minta Polri Beri Atensi Khusus Insiden Pengemudi Ojol Terlindas Barracuda

Mensesneg minta polisi memberikan atensi pada insiden mobil Baraccuda Brimob melindas pengemudi Ojol.(MGN/Kautsar Widya Prabowo)

MENSESNEG Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Polri memberi atensi khusus atas insiden pengemudi Ojol (ojek online) yang terlindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob.

“Kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut,” ujar Pras melalui pesan singkat, Kamis, 28 Agustus 2025.

Pras menekankan pentingnya kesabaran dan kehati-hatian aparat saat mengamankan unjuk rasa.

“Kami terus berkoordinasi dan secara khusus meminta aparat kepolisian tetap sabar serta melakukan pengamanan dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojol dikabarkan tewas terlindas Barracuda saat kericuhan antara demonstran dan polisi di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8)malam. Peristiwa ini viral di media sosial dan menyita perhatian publik. (Z-10)