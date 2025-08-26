Mengintip Kemewahan Orient Express: Kereta Ikonik yang Hidup Lagi

Kereta bar di kereta api La Dolce Vita Orient Express yang baru dirancang untuk menghadirkan kemewahan era 1960-an.(Orient Express)

PERJALANAN mewah bersama La Dolce Vita Orient Express dari Sicily ke Roma tidak hanya dapat menikmati pemandangan indah, juga pengalaman mengesankan. Penumpang diajak merasakan budaya Italia lewat kuliner, sejarah, dan pengalaman unik di sepanjang perjalanan. Tiketnya memang tidak murah, namun setiap detail perjalanan dibuat begitu istimewa.

Saat menunggu keberangkatan di Palermo Botanical Garden sambil menyeruput espresso dan menikmati cammoli khas Sisilia. Penumpang akan merasakan suasana misteri ala Hercule Pairot. Tapi apakah sebenarnya pengalaman naik kereta ini akan sesuai ekspektasi?

Diluncurkan pada April 2025, kereta ini terinspirasi dari kemewahan Orient Express legendaris dan romantis “la dolce vita” atau “hidup manis” khas Italia. Menggunakan gerbong klasik era 1960-an yang direstorasi, kereta ini menawarkan rute berbeda, termasuk Tuscany, Venice, dan pantai Liguria

Menghidupkan Kembali Nostalgia Orient Express

La Dolce Vita lahir dari kolaborasi Orient Express. Perjalanan ini menjadi alternatif bagi wisatawan yang menginginkan slow luxury travel yaitu berjelajah dengan nyaman tanpa terburu-buru, jauh hiruk-pikuk destinasi turis padat.

Pengalaman Eksklusif di Kereta

Kereta ini tidak hanya berfokus pada kemewahan di dalam kabin. Terdapat 10 itinerary berbeda yang memungkinkan penumpang menikmati pengalaman off-board, seperti:

Belajar memasak hidangan khas Italia

Menjelajahi kota abad pertengahan tersembunyi

Makan malam di Venesia

Hidangan di dalam kereta dimasak oleh Heinz Beck, chef restoran bintang tiga Michelin La Pergola di Roma. Salah satu sorotan perjalanan adalah mengeksplorasi kota tebing menawan di Sisilia, teater Yunani Kuno yang terdapat di pemberhentian Taormina.

Harga dan Alternatif Perjalanan

La Dolce Vita menawarkan perjalanan satu hingga tiga malam dengan harga mulai dari €3,060 untuk perjalanan 2 hari 1 malam hingga €11,280 untuk perjalanan 3 hari 2 malam.

Namun, bagi yang ingin menjelajahi Italia dengan budget yang lebih kecil, Ferrovie dello Stato Italiane juga meluncurkan Timeless Tracks, rute klasik dengan harga mulai €5 saja. hal ini memungkinkan wisatawan menikmati area tersembunyi seperti Abruzzo dan Friuli-Venezia Giulia.

Setelah semalam di atas kereta dan menyebrang ke daratan Italia, tibalah di Stasiun Ostiense. Para penumpang kereta yang awalnya berangkat sebagai orang asing, akan pulang sebagai teman, seperti semangat “la dolce vita” itu sendiri. (The Guardian/Z-2)