Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
AUSTRALIA, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris menolak dengan tegas rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri (menlu) kelima negara itu menyebut operasi militer Israel itu akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah, membahayakan nyawa para sandera, serta meningkatkan risiko pengungsian massal warga sipil.
Mereka menilai rencana itu berpotensi melanggar hukum humaniter internasional dan menegaskan bahwa setiap upaya aneksasi atau perluasan permukiman melanggar hukum internasional.
Para menlu menyerukan gencatan senjata segera dan permanen yang memungkinkan pemberian bantuan kemanusiaan besar-besaran, cepat, dan tanpa hambatan, mengingat skenario terburuk berupa kelaparan kini tengah terjadi di Gaza.
Mereka juga menegaskan komitmen terhadap pelaksanaan solusi dua negara yang disepakati melalui negosiasi yang mencakup demiliterisasi total Hamas dan pengecualian penuh kelompok itu dari bentuk pemerintahan apa pun di Jalur Gaza.
Sebelumnya pada Jumat pagi, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana sang pemimpin, Benjamin Netanyahu, untuk sepenuhnya menguasai Kota Gaza. Rencana itu menuai kecaman dari banyak negara di dunia. (Anadolu/Ant/I-2)
Kakapo adalah burung beo terbesar di dunia yang tak bisa terbang dan hanya ditemukan di Selandia Baru.
Indonesia mengunci kemenangan dalam tiga set langsung, 25-14, 25-15, 25-19.
Sebuah studi terbaru mengungkap hiu rig (Mustelus lenticulatus), spesies kecil yang hidup di perairan Selandia Baru, mampu menghasilkan suara klik dengan menjentikkan giginya.
GEMPA bumi berkekuatan 6,7 magnitudo melanda Selandia Baru pada Selasa, (25/3) siang waktu setempat. Warga di kawasan pesisir selatan Indonesia khawatir akan dampak tsunami.
Minecraft Aotearoa New Zealand terbaru telah mengubah enam lokasi paling menakjubkan di Selandia Baru menjadi petualangan interaktif.
Solusi dua negara dianggap tetap menjadi cara terbaik untuk mewujudkan kenegaraan Palestina.
KELOMPOK antipendudukan Yahudi-AS, IfNotNow, memprotes perang dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza, Palestina, di luar Hotel Trump International, New York City.
Anak-anak yang mengalami kondisi medis berat ini akan dipindahkan ke luar Gaza.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
Syahganda berpendapat langkah tegas Macron dan Starmer itu harus apresiasi, dan Presiden Prabowo Subianto perlu mengekspresikan penghargaan positif itu secara terbuka.
