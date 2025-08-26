3 Tewas Akibat Helikopter Jatuh di Isle of Wight

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TIGA orang tewas dalam kecelakaan helikopter yang terjadi saat sesi latihan terbang di Isle of Wight, Senin (25/8) pagi waktu setempat.
Polisi Hampshire dan Isle of Wight menyebutkan, satu penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Namun dalam kondisi kritis dan sudah dilarikan ke rumah sakit.
Helikopter milik operator Northumbria Helicopters itu lepas landas dari Bandara Sandown sekitar pukul 09.00 pagi dengan empat orang di dalamnya. Namun, sekitar 24 menit kemudian, pesawat dilaporkan jatuh di sebuah lahan dekat kawasan Shanklin.
Rekaman udara yang ditayangkan media Inggris menunjukkan badan helikopter berjenis G-OCLV tersebut mengalami kerusakan parah. Petugas darurat dari berbagai instansi segera diterjunkan ke lokasi dan menutup akses jalan di sekitar area kecelakaan.
Penyelidikan masih berlangsung. Badan Investigasi Kecelakaan Udara Inggris (AAIB) sudah mengirim tim untuk mengumpulkan bukti dan mencari tahu penyebab jatuhnya helikopter. Hingga kini, polisi belum merilis identitas para korban.
Anggota parlemen Isle of Wight East, Joe Robertson, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam.
“Kecelakaan ini mengejutkan seluruh komunitas. Hati saya bersama keluarga korban yang kehilangan orang tercinta dalam tragedi ini,” ujarnya. (CNN/Z-2)
Paus Leo XIV menyebut penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos oleh Inggris ke Mauritius sebagai "kemenangan besar" bagi pengungsi Chagos.
Dinosaurus yang secara ilmiah dinamai Istiorachis macarthurae ini diperkirakan hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Inggris pada periode Kapur Awal, 125 juta tahun lalu.
8 bayi lahir di Inggris menggunakan teknik IVF atau in vitro fertilization, di mana proses pembuahan dan sel telur dilakukan di luar tubuh yang melibatkan DNA lebih dari 3 orang.
PASIEN penyakit jantung meninggal dunia selama operasi jantung di Rumah Sakit Umum Scunthorpe, Inggris, setelah ruang operasi tempat ia dirawat mengalami pemadaman listrik atau mati lampu.
DATA terbaru dari UK Health Security Agency (UKHSA) menunjukkan lonjakan signifikan kasus chikungunya yang terkait perjalanan internasional di Inggris.
