Kru Serial Emily in Paris Meninggal Saat Syuting di Venesia

Seorang kru serial Emily in Paris dilaporkan meninggal saat syuting di Venesia, Italia.(Instagram)

SEORANG kru produksi serial populer Emily in Paris dilaporkan meninggal dunia saat proses syuting musim kelima di Venesia, Italia.

Media lokal La Repubblica menyebut korban bernama Diego Borella, 47, yang bekerja sebagai asisten sutradara dalam produksi tersebut.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (21/8) sekitar pukul 19.00 waktu setempat di Hotel Danieli. Borella dikabarkan tiba-tiba kolaps di hadapan rekan kerjanya ketika mereka tengah bersiap merekam sebuah adegan.

Tim medis produksi segera memberikan pertolongan pertama, namun nyawa Borella tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal di lokasi kejadian.

“Kami sangat berduka mengonfirmasi meninggalnya salah satu anggota keluarga produksi Emily in Paris. Hati kami bersama keluarga dan orang-orang terkasihnya dalam masa sulit ini,” ujar perwakilan Paramount Television Studios, rumah produksi serial tersebut untuk Netflix.

Akibat insiden ini, proses syuting sempat dihentikan sementara.

Serial komedi romantis Emily in Paris pertama kali tayang pada 2020 di masa pandemi, dibintangi Lily Collins sebagai Emily Cooper, seorang eksekutif pemasaran asal Amerika yang bekerja di Paris. Pada musim keempat yang rilis 2024, kisah Emily berlanjut ke Roma untuk membuka kantor baru.

Selain Collins, serial ini juga dibintangi Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, dan Lucien Laviscount. Musim kelima Emily in Paris dijadwalkan tayang akhir tahun ini. (BBC/Z-2)