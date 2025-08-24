Kru Serial Emily in Paris Meninggal Saat Syuting di Venesia

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEORANG kru produksi serial populer Emily in Paris dilaporkan meninggal dunia saat proses syuting musim kelima di Venesia, Italia.
Media lokal La Repubblica menyebut korban bernama Diego Borella, 47, yang bekerja sebagai asisten sutradara dalam produksi tersebut.
Peristiwa itu terjadi pada Kamis (21/8) sekitar pukul 19.00 waktu setempat di Hotel Danieli. Borella dikabarkan tiba-tiba kolaps di hadapan rekan kerjanya ketika mereka tengah bersiap merekam sebuah adegan.
Tim medis produksi segera memberikan pertolongan pertama, namun nyawa Borella tidak dapat diselamatkan. Ia dinyatakan meninggal di lokasi kejadian.
“Kami sangat berduka mengonfirmasi meninggalnya salah satu anggota keluarga produksi Emily in Paris. Hati kami bersama keluarga dan orang-orang terkasihnya dalam masa sulit ini,” ujar perwakilan Paramount Television Studios, rumah produksi serial tersebut untuk Netflix.
Akibat insiden ini, proses syuting sempat dihentikan sementara.
Serial komedi romantis Emily in Paris pertama kali tayang pada 2020 di masa pandemi, dibintangi Lily Collins sebagai Emily Cooper, seorang eksekutif pemasaran asal Amerika yang bekerja di Paris. Pada musim keempat yang rilis 2024, kisah Emily berlanjut ke Roma untuk membuka kantor baru.
Selain Collins, serial ini juga dibintangi Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, dan Lucien Laviscount. Musim kelima Emily in Paris dijadwalkan tayang akhir tahun ini. (BBC/Z-2)
Proses syuting serial populer Emily in Paris kembali berlanjut hanya dua hari setelah insiden duka menimpa kru produksi.
Shah Rukh Khan mendapat cedera setelah melakoni adegan aksi yang intens di studio Golden Tobacco di Mumbai
Bill Murray mengungkapkan seekor groundhog yang berperan sebagai Punxsutawney Phil dalam Groundhog Day (1993) menggigitnya dua kali selama syuting.
LAYAR lebar kembali kedatangan film horor baru. Sepekan jelang bulan Ramadan, sebuah film horor berjudul Desa Mati The Movie diluncurkan.
Film ‘Our Son’ yang disutradara Luhki Herwanayogi akan memulai syuting di Jogja pada 13 Februari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved