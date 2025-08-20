Ekspansi Layanan Logistik di Bandung, Dorong Akses dan Efisiensi

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
LAYANAN logistik DHL Express hadir di kawasan Cihampelas, Bandung. Relokasi ini merupakan bagian dari strategi memperluas jaringan layanan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan akses pelanggan dan efisiensi operasional. DHL Express Indonesia menjelaskan bahwa Bandung dipilih karena potensinya sebagai pusat bisnis dan industri kreatif yang terus tumbuh.
Lokasi baru di jalur utama Cihampelas, dengan area layanan lebih luas dan akses parkir memadai, dinilai mampu mendukung mobilitas bisnis serta kebutuhan masyarakat. Fasilitas tersebut memungkinkan jangkauan layanan lebih efektif ke wilayah sekitar seperti Dago, Cipaganti, Setiabudi, dan Ciumbuleuit. Dengan kapasitas yang lebih besar, DHL optimistis dapat memenuhi kebutuhan pengiriman lintas negara dari berbagai kalangan, mulai dari UMKM, profesional, hingga pelajar.
“Dengan lokasi strategis ini, kami ingin memastikan layanan logistik DHL lebih dekat dengan pelanggan sekaligus mendukung ekosistem bisnis di Jawa Barat,” ujar Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, Rabu (20/8).
Vice President, Commercial DHL Express Indonesia, Poppy Ariani, menambahkan bahwa relokasi ini selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan.
“Kami terus berinvestasi pada infrastruktur agar pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. Jawa Barat kami pandang sebagai hub penting dalam jaringan logistik internasional,” katanya. (E-4)
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Musim kemarau basah juga membuat ada peningkatan kasus DBD.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dihadirkan untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
Kisah inspiratif dialami dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, yakni Agus Saloko dan Herry Widianto. Keduanya memiliki semangat untuk berani mengambil langkah besar membangun bisnis
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
Desain ini menghadirkan efisiensi tinggi bagi pengelolaan material di industri kedirgantaraan, sekaligus menjadi contoh kolaborasi akademisi dan industri yang berdampak nyata.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Gempa magnitudo 2,3 terjadi di area perkebunan warga Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada koordinat 6,82 LS dan 107,49 BT.
Kasus TB di Kota Tasikmalaya setiap tahun angkanya terus meningkat.
Kemacetan dan pengalihan jalan terjdi saat karnaval berlangsung. Namun secara umum arus lalu lintas relatif lancar.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diluncurkan DJP pada 22 Juli 2025 merupakan dokumen resmi yang merangkum 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak.
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Operasi digelar selama dua hari, 14–15 Agustus 2025. Petugas menyatroni dan menyegel 11 gudang di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Bapenda Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan dokumen sebagai dasar teknis pembebasan tunggakan PBB
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved