Ekspansi Layanan Logistik di Bandung, Dorong Akses dan Efisiensi

Ilustrasi(Dok DHL)

LAYANAN logistik DHL Express hadir di kawasan Cihampelas, Bandung. Relokasi ini merupakan bagian dari strategi memperluas jaringan layanan di Jawa Barat sekaligus meningkatkan akses pelanggan dan efisiensi operasional. DHL Express Indonesia menjelaskan bahwa Bandung dipilih karena potensinya sebagai pusat bisnis dan industri kreatif yang terus tumbuh.



Lokasi baru di jalur utama Cihampelas, dengan area layanan lebih luas dan akses parkir memadai, dinilai mampu mendukung mobilitas bisnis serta kebutuhan masyarakat. Fasilitas tersebut memungkinkan jangkauan layanan lebih efektif ke wilayah sekitar seperti Dago, Cipaganti, Setiabudi, dan Ciumbuleuit. Dengan kapasitas yang lebih besar, DHL optimistis dapat memenuhi kebutuhan pengiriman lintas negara dari berbagai kalangan, mulai dari UMKM, profesional, hingga pelajar.



“Dengan lokasi strategis ini, kami ingin memastikan layanan logistik DHL lebih dekat dengan pelanggan sekaligus mendukung ekosistem bisnis di Jawa Barat,” ujar Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, Rabu (20/8).



Vice President, Commercial DHL Express Indonesia, Poppy Ariani, menambahkan bahwa relokasi ini selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan.



“Kami terus berinvestasi pada infrastruktur agar pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. Jawa Barat kami pandang sebagai hub penting dalam jaringan logistik internasional,” katanya. (E-4)