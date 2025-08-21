BI Tasikmalaya Hadirkan 93 UMKM Jayantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Priangan Timur

Headline
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Jawa Barat, akan menggelar acara Jayantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis hingga Minggu, 21-24 Agustus, bertempat di Lapangan Dadaha, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan sebanyak 93 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar. Fokus kegiatan meliputi penguatan UMKM, pengembangan digitalisasi, serta pemberdayaan ekonomi syariah.
"Samarak HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini agar para pelaku dapat meningkatkan mutu lebih unggul, digital tangguh dan ekonomi syariah tumbuh. Pada event Jayantara tersebut, merupakan pagelaran terbesar di Priangan Timur dan menampilkan showcasing kolaboratif yang mencakup sektor kriya, kuliner, fesyen, pertanian olahan, dan digital," ujarnya pada Kamis (21/8).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Jayantara Priangan Timur bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan, termasuk pameran UMKM, talkshow mengenai ekonomi digital syariah, business matching, demo produk, pertunjukan budaya, serta kampanye literasi ekonomi kreatif.
"Jayantara Priangan Timur dimeriahkan oleh publik pigur seperti Ustaz Hilman Fauzi mengisi tabligh akbar, Chef Yulita atau Mama Lita dari MCI 5 mengisi acara demo masak, penampilan penyanyi Restu Van Houten, band lokal serta masih banyak publik pigur lainnya. Kegiatan ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya lantaran di dalam pameran terdapat aneka seperti menikmati kopi khas Tasikmalaya," tuturnya.
Laura juga menambahkan bahwa gerakan bersama ini bertujuan mendukung UMKM agar berkembang, memperluas pemanfaatan digitalisasi, memperkuat ekonomi syariah, serta membuka peluang usaha baru yang turut mengangkat kekayaan budaya lokal. Selain itu, acara ini juga menghadirkan edukasi dan sosialisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS.
"Pameran Jayantara Priangan Timur 2025 diharapkan para pelaku UMKM ini mampu menjawab persaingan ekonomi global yang dilakukan melalui berbagai kreasi unggulan tiap daerah. Bagi masyarakat bisa berpartisipasi mengikuti aneka lomba mulai olimpiade ekonomi syariah, konten eksyar, kompetisi dakwah ekonomi, lomba stand up comedy, lomba kreasi daur ulang sampah, lomba infografis ekonomi hijau, lomba akustika, lomba perbankan, lomba fotografi, lomba masak kreasi pangan lokal, lomba gambar dan lomba zumba," pungkasnya. (AD/E-4)
