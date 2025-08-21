Aksi Pembegalan Mengancam Warga di Ciater, Patroli Malam Diintensifkan

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PENERTIBAN bangunan liar di kawasan Ciater, Kabupaten Subang yang dilakukan petugas gabungan beberapa waktu lalu membuat kawasan itu terlihat lebih tertata.
Namun, kondisi ini justru menimbulkan persoalan baru karena jalanan menjadi lengang dan rawan kriminal. Baru-baru ini, beredar pesan berisi isu pembegalan yang menimpa warga di Tanjakan Emen.
Dalam pesan tersebut, dinarasikan bahwa pengguna jalan diimbau berhati-hati serta waspada terlebih pada malam hari. Mereka disarankan agar konvoi atau tidak melintas sendirian agar lebih aman.
Kepala Desa Ciater, Iwan Setiawan membenarkan adanya kejadian begal di kawasan Ciater tepatnya sekitar Tanjakan Emen. Peristiwa itu dialami seorang pengendara motor yang melintas pada Selasa (19/8) sekitar pukul 19.00 WIB.
Berdasarkan keterangan langsung dari korban, Iwan menjelaskan, saat itu korban sedang dalam perjalanan pulang dari Kampung Nagrog, Desa Palasari menuju Cikole.
"Korban dipepet dua motor, empat orang. Diperkirakan pelaku membawa senjata tajam karena korban mengalami luka pada tangan kiri," ucapnya, Kamis (21/8).
Korban melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong kepada pengendara yang melintas, sehingga komplotan pelaku langsung kabur.
Iwan menyebut, tidak ada barang berharga yang dibawa pelaku.
"Kami bertemu korban saat berpatroli, langsung meminta klarifikasi kemudian disarankan agar laporan ke polsek," ungkapnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, pihaknya menggencarkan patroli malam di sepanjang Jalan Raya Tangkuban Parahu-Ciater dengan menyisir titik rawan tindak kejahatan jalanan dan minim penerangan.
"Kebetulan Ciater sudah terbentuk relawan Desa Tangguh Bencana (Destana), bersama mereka kami berpatroli mulai dari perbatasan Lembang hingga Palasari," bebernya.
Ia menambahkan patroli ini mengerahkan 25 anggota Destana menggunakan kendaraan inventaris BPBD Subang serta sepeda motor. Untuk operasionalnya sendiri berasal dari urunan anggota.
"Patroli jalan raya sepanjang 7 kilometer. Untuk kebutuhan bensin sehari Rp100 ribu. Alhamdulillah relawan dengan sukarela enggak dibayar," tuturnya.
Menurutnya, kejadian paling menonjol di sepanjang Jalan Raya Tangkuban Parahu-Ciater yaitu kecelakaan lalu lintas. Sebelum penertiban bangunan, para pemilik kios biasanya melaporkan setiap kejadian kepada pihak desa atau relawan.
"Dulu juga sebelum berdiri kios-kios, jalan raya sudah rawan kecelakaan dan kejahatan. Nah pasca pembongkaran, patroli makin diintensifkan karena kita sulit menerima laporan yang masuk, soalnya kan pedagang di sana sudah enggak ada," jelasnya.
Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lumbung pangan di Jabar melalui komuditas padi. Untuk itu, ketahanan pangan harus dijaga.
Upaya itu menunjukkan peran strategis Bulog sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan menstabilkan harga beras
Terdakwa telah melakukan rudapaksa kepada anak didiknya berusia 13 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 10 kali dan menyebabkan sang korban mengalami trauma.
PEMERINTAH memperingatkan ancaman potensi gempa bumi dari Sesar Lembang yang membentang sepanjang 29 kilometer di bagian utara Kota Bandung.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Jawa Barat, akan menggelar acara Jayantara sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur.
GEMPA bumi magnitudo 4,9 di tenggara Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8) malam dirasakan hingga Bendungan Ir. H. Juanda.
GEMPA bumi yang berpusat di tenggara Kabupaten Bekasi, Rabu (20/8), berada di wilayah kawasan rawan bencana gempa bumi menengah.
GETARAN gempa bumi yang berpusat di Bekasi dan sekitarnya juga dirasakan warga di sembilan kecamatan di Kabupaten Majalengka.
GEMPA bumi M 4,9 mengguncang Bekasi, Jawa Barat, semalam.
LAYANAN logistik DHL Express hadir di kawasan Cihampelas, Bandung.
Menurut BMKG Jawa Barat, gempa bumi Bekasi tersebut terasa sampai wilayah Bogor dan Purwakarta. Namun, di wilayah Purwakarta hanya terasa selama beberapa detik saja.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Musim kemarau basah juga membuat ada peningkatan kasus DBD.
Gerakan Pangan Murah (GPM) dihadirkan untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
Kisah inspiratif dialami dua mitra agen Lion Parcel di Bandung, yakni Agus Saloko dan Herry Widianto. Keduanya memiliki semangat untuk berani mengambil langkah besar membangun bisnis
PERISTIWA duka anak berusia 3 tahun yang meninggal karena di dalam tubuhnya dipenuhi dengan cacing.
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
