Pesta Siaga, Pramuka Cetak Generasi Cerdas, Tangguh dan Berkarakter

Wakil Wali Kota Bandung Erwin di tengah anggota Pramuka dalam kegiatan Pesta Siaga.(MI/NAVIANDRI)

GERAKAN Pramuka menjadi wadah pembinaan generasi muda yang sangat penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap Tanah Air.

Pesta Siaga dan lomba bukan hanya ajang adu keterampilan, tetapi juga pembelajaran tentang kerja sama, sportivitas, tanggung jawab dan kreativitas.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat membuka kegiatan Pesta Siaga dan Lomba Tingkat 1 di Pangkalan SDN 060 Raya Barat, Gugus 18.005/18.006, Jumat (22/8).

Kegiatan yang berlangsung pada 22–23 Agustus 2025 ini diikuti oleh siswa-siswi tingkat siaga dari berbagai tingkat sekolah dasar.

"Melalui kegiatan ini, kita harapkan akan tumbuh generasi muda yang cerdas, tangguh, memiliki semangat persatuan, serta mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya. Pramuka inilah kelak lahir pemimpin masa depan yang membawa Bandung semakin maju,” ungkap Erwin.

Menurut dia, Pramuka itu berani, jujur, disiplin serta selalu menolong sesama. "Ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, junjung tinggi sportivitas dan jadikan momen ini sebagai pengalaman berharga untuk bekal di masa depan."

Erwin juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung gerakan Pramuka. “Saya mengajak sekolah, orangtua, dan masyarakat untuk terus memberi dukungan. Karena melalui pramuka, kita tidak hanya membangun keterampilan, tetapi juga membangun karakter bangsa."

Sementara itu, Mabigus SDN 060 Raya Barat, Yuyun Yuningsih, menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk melatih para siswa dalam bidang keterampilan, seni, olahraga, disiplin, tanggung jawab dan budi pekerti.

“Kehadiran Wakil Wali Kota menjadi motivasi dan inspirasi bagi anak-anak kami untuk terus berkembang. Kami juga sangat berharap dukungan dan arahan dari pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami,” tandasnya.