Bersihkan Sampah Karnaval Budaya HUT ke-80, DLH Jabar Kerahkan 100 Personil dan 5 Truk

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para bupati/wali kota naik kuda saat karnaval peringatan HUT ke-80 RI di Kota Bandung, Selasa (19/8).(MI/Naviandri)

KARNAVAL budaya yang digelar di Kota Bandung untuk merayakan HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat (Jabar) meninggalkan belasan ton sampah dan kotoran kuda menyengat bau tak sedap di sejumlah ruas jalan Kota Bandung hingga petugas harus bersusah payah melakukan pembersihan.

Setiap kabupaten/kota menampilkan tradisi, pakaian adat, atraksi kuda dan kereta kencana dari Gedung Merdeka, kemudian saat tiba di Gedung Sate langsung disambut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang tiba lebih dulu.

Demul panggilan akrab Gubernur Jabar, bersama sejumlah kepala daerah naik kuda dari Gedung Merdeka hingga Gedung Sate. Aksi ini sempat menarik perhatian warga sekitar di pinggir jalan dan Gasibu. Pun demikian dengan aksi-aksi yang ditunjukan kabupaten/kota.

“Kami kemarin melakukan penanganan sampah untuk mendukung acara Kirab Budaya dalam rangka HUT Jabar, itu kita menurunkan 100-an personil dan lima kendaraan (truk sampah),” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto Rabu (20/8).

Menurut Darto, petugas melakukan penanganan terhadap sampah yang timbul akibat acara tersebut dari mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 20.29 WIB, tetapi meski sudah dibersihkan bau bekas kotoran kuda masih tercium menyengat.

“Jadi fisiknya sudah tidak nampak, tapi baunya itu sampai tadi pagi pukul 7.00 WIB masih tercium, sehingga pukul 09.15 WIB kita melakukan penanganan kembali terhadap sisa-sisa kotoran kuda,” terangnya.

Kotoran kuda itu, kata Darto, dibersihkan di sekitar Kantor DPRD Jabar sampai di pintu keluar Hotel Pullman. Sampah yang berhasil diangkut setelah kegiatan tersebut mencapai 14 meter kubik. Sampah-sampah itu di antaranya bambu, dan triplek bekas yang volumenya besar meski beratnya tidak terlalu signifikan.

Sedangkan untuk mengatasi bau kotoran kuda, lanjut Darto, pihaknya dibantu dinas terkait dari Pemprov Jabar dengan cara menyisir jalur

Kirab Budaya, kemudian pada pagi hari dibantu petugas Damkar, dan DSDABM Kota Bandung. “Itu kita melakukan penanganan, di sana kita semprot menggunakan air oleh petugas Damkar. Kemudian kami menyemprotkan minyak sereh,” tuturnya.

Darto menambahkan, dengan penanganan tersebut, pihaknya memastikan bau kotoran kuda itu saat ini sudah tertangani dan baunya sudah tidak tercium, sehingga kondisi jalan di Kota Bandung pun kembali bersih dan normal seperti biasa.

“Tadi saya cek petugas dari tim kebersihan sedang menangani itu, kemudian barusan saya cek baunya sudah tertangani, jadi yang tinggal

kini bau dari minyak,” sambungnya. (E-2)