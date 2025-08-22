Jaga Ketahanan Pangan, Kapasitas 54 Titik Saluran Irigasi di Purwakarta Ditingkatkan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tahun ini melakukan peningkatan 54 titik dan 24 titik saluran irigsi yang direhabilitasi sebagai upaya meningkatkanan produktivitas pertanian, terutama dalam menunjang ketahanan pangan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Purwakarta, Rahmat Amin menyebutkan, saluran irigasi yang mengalami kerusakan saat ini sudah dalam kategori rehabilitasi. Sementara saluran yang masih berfungsi akan terus ditingkatkan, baik dari sisi fungsi maupun luasan sawah.
Pada 2025, tambahnya, terdapat 54 titik kegiatan peningkatan dan 24 titik kegiatan rehabilitasi. Dari 54 titik sudah mencapai 40 titik saluran irigasi yang ditingkatkan.
"Dari yang direncanakan sebanyak 54 titik dilakukan peningkatan, kini sudah 40 titik yang tuntas dikerjakan," papar dia, Jumat (22/8).
Menurut Rahmat Amin, lokasi irigasi yang tengah dalam peningkatan tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Alokasi anggaran bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per titik.
"Seluruh kegiatan peningkatan dan rehabilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung kelancaran distribusi air irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan daerah," ungkapnya.
Sementara itu, menurut data, pada 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan rehabilitasi saluran irigasi dan drainase sepanjang 8.666 meter. Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan dan merehabilitasi saluran irigasi, drainase, serta bendungan irigasi.
Selain itu, ada juga pekerjaan peningkatan jaringan irigasi sepanjang 5.255 meter, rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2.260 meter, pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 316 meter, dan tanggap darurat jaringan irigasi sepanjang 276 meter.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
