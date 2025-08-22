Kementerian Kelautan dan Perikanan Serahkan Kapal untuk Nelayan Garut

Sejumlah nelayan di Garut menaiki kapal bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.(MI/KRISTIADI)

PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, menerima kunjungan kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Ridwan Mulyana.

Pada kesempatan itu, Kementerian KKP juga menyerahkan bantuan kapal melalui Koperasi Catra Karya Nusantara di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Pemberian kapal bertujuan agar nelayan mendapat tangkapan ikan lebih banyak.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengaku sangat berterima kasih atas sumbangan itu.

"Jika nelayan bekerja sendiri akan terasa lebih sulit. Adanya kolaborasi melalui koperasi menjadi kunci untuk mengubah pola pikir nelayan tradisional menjadi non-tradisional. Penggunaan teknologi, pengetahuan dan alat yang lebih baik, bisa membuat mereka mendapat tangkapan ikan yang lebih banyak lagi," katanya, Jumat (22/8).

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), I Nengah Putra Winata mengatakan, kapal yang diserahkan merupakan bagian dari pembiayaan untuk konsorsium Cilacap. Pembiayaan yang diberikan tahun ini mencapai Rp436 miliar untuk membangun 44 kapal dengan berbagai ukuran dan 2 cold storage.

Untuk Koperasi CKN di Kabupaten Garut diberikan 4 kapal ukuran 51 gross tonnage (GT).

"Dalam konsorsium Cilacap tergabung beberapa koperasi, mulai Koperasi Mino Saroyo dengan jumlah anggota 8.000 orang, Koperasi Mino Pawurni Kebumen, Koperasi Mina Lestari Pangandaran dan Koperasi Catra Karya Nusantara Garut serta Koperasi Maritim. Ke depan akan dikembangkan dengan menggulirkan dana di Garut Rp31 miliar, terdiri dari Rp22 miliar untuk kapal dan operasional Rp9 miliar," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Koperasi Catra Karya Nusantara (CKN) Garut, Moch Dadi Ali mengungkapkan Dukungan dari KKP sangat berarti. Koperasi yang dipimpinnya telah melayani 800 nelayan di tiga kecamatan.