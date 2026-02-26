Kios Tambah Ban dan Bensin Eceran di Lembang Terbakar saat Warga Ngabuburit

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AKSES Jalan Kolonel Masturi Lembang Kabupaten Bandung Barat tersendat akibat peristiwa kebakaran tempat usaha tambal ban sekaligus penjual bensin eceran yang berada di tepi jalan, Kamis (26/2) sore.
Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang yang merupakan keluarga pemilik tempat usaha mengalami luka bakar dan harus mendapatkan penanganan medis.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat, Siti Aminah Anshoriah mengatakan, laporan kebakaran di Kampung Pasarkemis RT01 RW10, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang itu diterima petugas pada pukul 15.57 WIB.
"Dua unit armada berkapasitas 1.000 liter dari Pos Parongpong dan Pos Lembang dikerahkan ke lokasi," katanya.
Ia menjelaskan, objek yang terbakar merupakan bangunan milik warga bernama Suyadi yang digunakan sebagai usaha tambal ban dan penjualan bensin eceran oleh Ahmad Zaid. Saat kejadian, terdapat lima orang di lokasi tersebut.
"Anggota langsung melakukan pemblokiran agar api tidak merambat ke bangunan lain, mengingat di sebelah kanan dan kiri terdapat rumah warga," tuturnya.
Ia mengatakan, proses pemadaman selesai pada pukul 17.38 WIB setelah dilakukan pendinginan serta pemeriksaan ulang untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
"Setelah api berhasil dipadamkan, kami lanjutkan dengan proses pendinginan dan pengecekan menyeluruh untuk memastikan kondisi benar-benar padam," ucapnya.
Satu korban luka diketahui bernama Ilham, yang merupakan adik dari pemilik usaha Ahmad Zaid. Ia mengalami luka dan langsung mendapatkan pertolongan.
"Korban jiwa tidak ada, untuk kerugian materi masih dalam pendataan petugas," jelasnya.
Dalam peristiwa kebakaran itu, lalu lintas dari kedua arah tersendat karena kobaran api yang cukup besar ditambah banyaknya warga tengah ngabuburit turut menyaksikan kebakaran tersebut. (H-3)
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved