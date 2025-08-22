Caroline.id Optimistis Bisnis Mobil Bekas di Bandung masih Menjanjikan

Deretan mobil bekas di gerai Caroline.id Jalan Pasirkaliki, Kota Bandung.(MI/SUMARIYADI)

BISNIS mobil bekas di Bandung dan sekitarnya masih memiliki propek yang bagus. Di tengah lesunya bisnis otomotif pada tahun ini, masih ada potensi dan kesempatan untuk mobil bekas.

"Kami akui pada 2025 ini ada kelesuan bisnis otomotif. Tidak hanya mobil baru, mobil bekas juga terdampak," ungkap Vendri Iskar Priswarni, Central Operation Division Head Caroline.id, saat menggelar Mofest 2025 di showroom Caroline.id di Jalan Pasirkaliki, Kota Bandung, Jumat (22/8).

Namun, dia optimistis masih ada peluang untuk pasar mobil bekas. Peluang pasarnya masih cukup besar, karena pengganti mobil baru saat ini hanya mobil bekas.

Baca juga : Caroline.id dan forwot Gelar Diskusi Seputar Jual Beli Mobkas

"Masih ada potensi dan ada peluang. Masih ada konsumen yang menginginakn membeli mobil, tapi hanya memiliki dana terbatas. Pilihannya turun ke mobil bekas," tandasnya.

Vendri menambahkan, pada 2023 dan 2024, pasar mobil bekas sangat bagus. Apapun jenis kendaraan yang dijual, pasti laku dan selalu terjual habis.

Tahun ini, pihaknya lebih selektif dalam memilih mobil. Dengan fokus pada kendaraan dengan harga jual sekitar Rp200 juta, pasar bagi Caroline.id masih sangat bagus.

Baca juga : Mau Ganti Mobil di Saat Sulit, Pilih yang Ahli

"Di Bandung, kami sudah membuka 3 cabang dan di Jalan Pasirkaliki ini merupakan cabang ke-4. Pasar di Bandung menunjukkan prospek yang bagus, sehingga kami terus mengembangkan cabang baru," tambah Marketing Manager Caroline.id, Litta Marchella.

Mobil Bekas Festival



Sementara itu, Mofest atau Mobil Bekas Festival dihadirkan Caroline,id untuk memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen dan warga Bandung. Mofest digelar selama 3 hari, pada 22-24 Agustus 2025.

Dengan mengangkat tema “Ngariung di Showroom”, MOFEST ingin menghadirkan suasana hangat khas Bandung: kumpul bareng keluarga, sahabat, atau komunitas di showroom Caroline.id. Mereka juga bisa melihat langsung berbagai pilihan mobil bekas yang sudah terjamin kualitas, garansi, dan keamanannya.

Dalam Mofest kali ini, Caroline.id memberikan keeuntungan pembelian bagi konsumen. Di antaranya diskon cash Rp5 juta, diskon TDP kredit Rp3 juta, free coating senilai Rp2.5 juga, free voucher BBM Rp500 ribu dan free voucher belanja Rp200 ribu dari Mobeng untuk servis maupun belanja suku cadang.

“Melalui MOFEST, kami ingin mengubah persepsi masyarakat tentang mobil bekas. Membeli mobil bekas kini bisa lebih aman, transparan, dan menyenangkan," ujar Jany Candra, CEO PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, pemilik Caroline.id.

Bandung, lanjut dia, dipilih karena memiliki komunitas otomotif dan pecinta sepak bola yang sangat aktif. "Itu juga yang mendorong

kami berkolaborasi dengan Viking, agar semangat kebersamaan ini semakin terasa,” tambahnya.

Untuk itu, dalam rangkaian acara digelar sesi spesial “Ngobrol Santai Bareng Viking”. Temanya Pilih Mobil Sama dengan Pilih Klub.

Salah pilih klub bisa bikin hati sakit, begitu juga salah pilih mobil bisa bikin kantong jebol.

Caroline.id merupakan satu-satunya penjual mobil bekas di Indonesia yang memberikan 7 garansi selama satu tahun dan jaminan buyback. Garansi diberikan untuk perlindungan mesin, transmisi, AC, rem, kelistrikan, sistem penggerak, dan kemudi,

Saat ini, Caroline.id telah memiliki 18 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Cimahi. Perusahaan ini berkomitmen menghadirkan transaksi mobil bekas yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Caroline.id merupakan platform jual beli mobil bekas bergaransi yang melayani berbagai kebutuhan konsumen. Mulai dari jual mobil, beli mobil, tukar tambah, hingga titip jual.