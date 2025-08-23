Sedekah Kemerdekaan, 8.000 Anak Yatim Piatu di Priangan Timur Terima Santunan

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DALAM memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Hidir Foundation bersama Kementerian Pertahanan RI, TNI Angkatan Laut (AL), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga mitra strategis menggelar kegiatan sosial bertajuk sedekah kemerdekaan.
Kegiatan sedekah tersebut, dipusatkan di Ginaya Corner, Sindangherang, dekat Pondok Pesantren Suryalaya, Kabupaten Ciamis. Sedekah kemerdekaan diikuti 8.000 orang anak yatim piatu dan 2.000 warga kurang mampu di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
Dalam sedekah tersebut, acara santunan diramaikan bazar UMKM Desa. Selain itu ada penyaluran bantuan rehabilitasi masjid dan pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Sukamaju, Desa Tanjungkerta, Desa Sindangkerta.
Penggagas acara, Prof Dr KH Achmad Tjachja, mengatakan sedekah kemerdekaan merupakan bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya anak yatim dengan memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk berbagi kebahagiaan.
Kegiatan sedekah tersebut mendapat dukungan dari TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Muhammad Ali, menyampaikan TNI AL tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan laut, tapi juga aktif dalam kegiatan sosial.
"Kami akan terus bersinergi dengan masyarakat demi mewujudkan Indonesia sejahtera dan bermartabat. Karena, pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan DPR-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dan santunan yang diberikan berbasis sistem pendataan digital, karena setiap anak telah terdaftar dengan barcode, hingga distribusi bantuan menjadi lebih tertib dan terarah," katanya, Sabtu (23/8).
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Sedekah Kemerdekaan yang diikuti 8.000 orang bisa menjadi contoh penanganan masalah sosial dengan pendekatan holistik dan berbagai upaya lain akan dilakukan guna meringankan beban pemerintah dan keluarga, tapi sedekah kemerdekaan terus berlanjut," katanya.
Sementara, Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI) Taufiq menyebut sinergi lintas lembaga ini sebagai bentuk nyata modal sosial masyarakat.
"Penguatan SDM dan ekonomi desa dapat berjalan beriringan melalui kegiatan seperti ini," ujarnya.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya menilai kegiatan ini sejalan dengan amanat konstitusi.
"Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Inisiatif seperti ini perlu didukung hingga dikembangkan negara agar dampaknya lebih luas," paparnya
Seorang anak penerima santunan, Dewi, 12, mengatakan dirinya mengaku senang mendapat perhatian dari berbagai pihak yang telah membantu meringankan beban bagi keluarga.
"Kami sangat berima kasih untuk bapak tentara yang sudah baik sama saya dan teman-teman," tuturnya. (AD/E-4)
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved