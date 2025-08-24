Transaksi pada Pameran Jayantara Priangan Timur Mencapai Rp 1,4 miliar

Sejumlah tokoh dan pejabat menghadiri Pameran Jayantara yang digelar Bank Indonesia di Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)

PAMERAN Jayantara yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat, menghadirkan 93 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri mengatakan, perhelatan Jayantara selama 3 hari sukses menampilkan geliat pelaku UMKM, sekaligus mendorong semangat ekonomi syariah dan digitalisasi yang inovatif. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi terutama mempertemukan ide, karya dan peluang hingga melahirkan optimisme baru bagi perekonomian Priangan Timur.

"Kita semua telah menjadi saksi bagaimana Jayantara bukan sekadar acara, melainkan perayaan energi ekonomi dan kreativitas di Priangan Timur. Lebih dari 24 ribu pengunjung memenuhi arena dan transaksi telah mencapai Rp1,4 miliar. Dari area pameran juga terjadi kerja sama bisnis," tandasnya, Minggu (24/8/2025).

Dia menambahkan pameran Jayantara Priangan Timur yang digelr di lapang Dadaha menghadirkan 93 pelaku UMKM. Yang paling membanggakan ialah produk anyaman topi lokal yang telah berhasil menembus pasar Internasional melalui business matching. Nilai ekspornya mencapai Rp600 juta.

"Jayantara tahun ini menghadirkan nuansa yang berbeda. Kita tidak hanya melihat deretan stan UMKM, tapi juga menyaksikan ruang kolaborasi, saat ide besar bertemu dengan peluang nyata. Kreativitas mengalir begitu deras dari kuliner lokal yang disajikan penuh inovasi, pertunjukan musik, stand up comedy yang menghibur, hingga parade fesyen," tambah Laura.

Menurut dia, semangat ekonomi syariah juga semakin kuat melalui lomba dakwah, konten kreatif dan olimpiade ekonomi syariah yang diikuti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Acara tidak hanya menampilkan geliat UMKM dan kreativitas tapi sinergi antarlembaga hingga komunitas hadir melalui berbagai kegiatan kebersamaan.

"Kita semua perlu menjaga keberlanjutan melalui ekonomi hijau. Dengn menjaga semangat bersama, Priangan Timur akan semakin berdaya saing, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional bahkan global," pungkasnya.