Transaksi pada Pameran Jayantara Priangan Timur Mencapai Rp 1,4 miliar

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PAMERAN Jayantara yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat, menghadirkan 93 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri mengatakan, perhelatan Jayantara selama 3 hari sukses menampilkan geliat pelaku UMKM, sekaligus mendorong semangat ekonomi syariah dan digitalisasi yang inovatif. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi terutama mempertemukan ide, karya dan peluang hingga melahirkan optimisme baru bagi perekonomian Priangan Timur.
"Kita semua telah menjadi saksi bagaimana Jayantara bukan sekadar acara, melainkan perayaan energi ekonomi dan kreativitas di Priangan Timur. Lebih dari 24 ribu pengunjung memenuhi arena dan transaksi telah mencapai Rp1,4 miliar. Dari area pameran juga terjadi kerja sama bisnis," tandasnya, Minggu (24/8/2025).
Dia menambahkan pameran Jayantara Priangan Timur yang digelr di lapang Dadaha menghadirkan 93 pelaku UMKM. Yang paling membanggakan ialah produk anyaman topi lokal yang telah berhasil menembus pasar Internasional melalui business matching. Nilai ekspornya mencapai Rp600 juta.
"Jayantara tahun ini menghadirkan nuansa yang berbeda. Kita tidak hanya melihat deretan stan UMKM, tapi juga menyaksikan ruang kolaborasi, saat ide besar bertemu dengan peluang nyata. Kreativitas mengalir begitu deras dari kuliner lokal yang disajikan penuh inovasi, pertunjukan musik, stand up comedy yang menghibur, hingga parade fesyen," tambah Laura.
Menurut dia, semangat ekonomi syariah juga semakin kuat melalui lomba dakwah, konten kreatif dan olimpiade ekonomi syariah yang diikuti Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Acara tidak hanya menampilkan geliat UMKM dan kreativitas tapi sinergi antarlembaga hingga komunitas hadir melalui berbagai kegiatan kebersamaan.
"Kita semua perlu menjaga keberlanjutan melalui ekonomi hijau. Dengn menjaga semangat bersama, Priangan Timur akan semakin berdaya saing, bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional bahkan global," pungkasnya.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved