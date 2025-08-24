Ribuan Warga Bandung Gantikan Wartawan Gaza Suarakan Solidaritas untuk Palestina

Ribuan warga Kota Bandung memenuhi sejumlah jalan protokol dalam aksi Bela Palestina(ISTIMEWA)

PENDERITAAN masih terus terjadi di Gaza. Kematian tembus 62.000 warga sipil, tapi Gaza seakan hilang dari layar. Pasalnya, Israel membungkam jurnalis dengan cara membunuhnya.

Hari ini, Minggu (24/8) dinihari, warga Bandung menyikapi kondisi itu. Ribuan massa memadati Masjid Pusdai dalam rangka bersolidaritas.

Aksi bela Palestina yang digelar Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) ini bertajuk “Umat Islam Bersatu”. Tak kurang dari lima ribu orang memulai aksi dengan subuh berjamaah dilanjutkan dengan tilawah oleh Syaikh Thyazen. Setelah itu, ada tausyiah dari Ustaz Ruslan Abdul Gani yang juga merupakan ketua panitia aksi damai.

Baca juga : Ribuan Massa di Subang Gelar Aksi Bela Palestina

“Ini bukan perkara jauh dan dekat, bisa atau tidak, ini pertanggungjawaban kita terhadap Palestina sebagai umat muslim. Kita bertanggung jawab atas wakaf tanah para rasul di Palestina. Hari ini kita buktikan bersama, bukan sekedar membela. Ini isu kemanusiaan, isu persatuan bahwa umat Islam bisa bersatu," ungkap Ustaz Ruslan membakar semangat jamaah salat subuh.

Ia mengingatkan kontribusi apapun, tak peduli sekecil apapun, tetap berperan besar. Seperti semut yang mencoba menyelamatkan Nabi Ibrahim.

“Burung bertanya ke semut, ngapain begitu? Sia-sia! Tapi semut menjawab biarlah, setidaknya Allah tahu di mana aku berpihak. Sama seperti kita hari ini, kita sedang menunjukkan sikap bahwa kita memihak Palestina.” tandasnya.

Baca juga : Bela Palestina, Persis Kota Bandung Serukan Boikot Produk Pendukung Israel



Gedung Merdeka



Saat matahari muncul, massa bersiap melakukan long march ke Gedung Sate, lalu ke Bandung Indah Plaza, Jalan Braga, dan massa membubarkan diri di Gedung Merdeka.

Peserta aksi mengenakan berbagai atribut Palestina. Ada perempuan-perempuan muda yang mencoretkan liptint ke area wajahnya sebagai gambaran darah.

Dalam kegiatan ini, Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) berkolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Forum Jawa Barat Peduli Palestina (FJPP). Di bawah lima perhimpunan besar ini, ada puluhan lembaga masyarakat dan yayasan.

Aksi damai bela Palestina kali ini akan dihadiri juga oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung H Erwin, pimpinan DPRD Kota Bandung, dan sejumlah pimpinan ormas se Jawa Barat.

Puncak aksi diisi dengan teatrikal di kawasan Braga dan Gedung Merdeka, guna mengenang syahidnya jurnalis Gaza, Anas Al Sharif.

Di Gedung Merdeka, akan dipertunjukkan simulasi pengeboman Anas Al Sharif, wartawan Al Jazeera yang dibunuh penjajah Israel. Anas syahid bersama empat staf Al Jazeera lainnya pada 10 Agustus lalu.