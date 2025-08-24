Ribuan Warga Bandung Gantikan Wartawan Gaza Suarakan Solidaritas untuk Palestina

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PENDERITAAN masih terus terjadi di Gaza. Kematian tembus 62.000 warga sipil, tapi Gaza seakan hilang dari layar. Pasalnya, Israel membungkam jurnalis dengan cara membunuhnya.
Hari ini, Minggu (24/8) dinihari, warga Bandung menyikapi kondisi itu. Ribuan massa memadati Masjid Pusdai dalam rangka bersolidaritas.
Aksi bela Palestina yang digelar Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) ini bertajuk “Umat Islam Bersatu”. Tak kurang dari lima ribu orang memulai aksi dengan subuh berjamaah dilanjutkan dengan tilawah oleh Syaikh Thyazen. Setelah itu, ada tausyiah dari Ustaz Ruslan Abdul Gani yang juga merupakan ketua panitia aksi damai.
“Ini bukan perkara jauh dan dekat, bisa atau tidak, ini pertanggungjawaban kita terhadap Palestina sebagai umat muslim. Kita bertanggung jawab atas wakaf tanah para rasul di Palestina. Hari ini kita buktikan bersama, bukan sekedar membela. Ini isu kemanusiaan, isu persatuan bahwa umat Islam bisa bersatu," ungkap Ustaz Ruslan membakar semangat jamaah salat subuh.
Ia mengingatkan kontribusi apapun, tak peduli sekecil apapun, tetap berperan besar. Seperti semut yang mencoba menyelamatkan Nabi Ibrahim.
“Burung bertanya ke semut, ngapain begitu? Sia-sia! Tapi semut menjawab biarlah, setidaknya Allah tahu di mana aku berpihak. Sama seperti kita hari ini, kita sedang menunjukkan sikap bahwa kita memihak Palestina.” tandasnya.
Gedung Merdeka
Saat matahari muncul, massa bersiap melakukan long march ke Gedung Sate, lalu ke Bandung Indah Plaza, Jalan Braga, dan massa membubarkan diri di Gedung Merdeka.
Peserta aksi mengenakan berbagai atribut Palestina. Ada perempuan-perempuan muda yang mencoretkan liptint ke area wajahnya sebagai gambaran darah.
Dalam kegiatan ini, Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) berkolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Forum Jawa Barat Peduli Palestina (FJPP). Di bawah lima perhimpunan besar ini, ada puluhan lembaga masyarakat dan yayasan.
Aksi damai bela Palestina kali ini akan dihadiri juga oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Wali Kota Bandung H Erwin, pimpinan DPRD Kota Bandung, dan sejumlah pimpinan ormas se Jawa Barat.
Puncak aksi diisi dengan teatrikal di kawasan Braga dan Gedung Merdeka, guna mengenang syahidnya jurnalis Gaza, Anas Al Sharif.
Di Gedung Merdeka, akan dipertunjukkan simulasi pengeboman Anas Al Sharif, wartawan Al Jazeera yang dibunuh penjajah Israel. Anas syahid bersama empat staf Al Jazeera lainnya pada 10 Agustus lalu.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved