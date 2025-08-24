Bank bjb Serahkan 1.080 Rumah FLPP, Wujudkan Mimpi Keluarga Indonesia

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama manajemen Bank bjb dan bjb syariah, serta para penerima kunci rumah program KPR Sejahtera FLPP(DOK/BJB)

BANK bjb bersama bjb syariah menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi masyarakat. Yang terbaru, keduanya menggelar acara Akad Massal dan Serah Terima Kunci bagi 1.080 debitur KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Acara ini merupakan bentuk nyata kontribusi perbankan dalam memperkuat program pemerintah “3 Juta Rumah” yang bertujuan memperluas akses hunian terjangkau di seluruh Indonesia.

Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi hak dasar setiap warga negara yang harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Acara yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2, BP Tapera, dan para kepala daerah dari Sumedang, Majalengka, hingga Subang.

Acara ini juga melibatkan asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, ASPRUMNAS, APERNAS JAYA dan HIMPERA. Kehadiran asosiasi memperkuat posisi bahwa keberhasilan program FLPP tidak hanya terletak pada pembiayaan, tetapi juga pada kesiapan pengembang menyediakan rumah yang berkualitas dan sesuai standar.

Pondasi pembangunan keluarga

Direktur Utama bank bjb terpilih, Yusuf Saadudin, menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui KPR Sejahtera FLPP, bank bjb ingin memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak sekaligus menjadi pondasi pembangunan keluarga di masa depan.

Bank bjb dan bjb syariah tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pondasi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Penyerahan kunci rumah ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol harapan dan komitmen bersama untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” tandas Yusuf Saadudin .

Akad massal ini juga merupakan wujud nyata dari inovasi layanan syariah yang memberikan solusi pembiayaan rumah secara adil, transparan, dan terjangkau. Bank bjb percaya, kepemilikan rumah adalah impian universal yang sepatutnya difasilitasi oleh semua pihak.

Dalam acara ini, sebanyak 80 debitur menerima kunci rumah secara simbolis. Penyerahan kunci bukan hanya seremonial, tetapi juga representasi nyata atas hasil kolaborasi multi pihak yang berhasil mewujudkan ribuan keluarga baru memiliki hunian.

Selain secara offline, kegiatan ini juga terselenggara di berbagai Kantor Cabang bank bjb dan bank bjb syariah melalui sarana online meeting. Pendekatan ini menunjukkan komitmen bank bjb dalam memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat lebih luas.



Agen pembangunan daerah

Bank bjb menegaskan bahwa dukungan ini adalah bagian dari misi perusahaan untuk terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan daerah. bank bjb tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga ingin menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat luas melalui kerja sama yang berkelanjutan

Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperluas akses kepemilikan properti. Dengan berbagai kemudahan dan solusi, bank bjb berkomitmen menghadirkan layanan yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Pada kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada bank bjb dan bank bjb Syariah atas peran aktifnya.

Menurut dia, program FLPP tidak akan berhasil tanpa kontribusi nyata dari lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat.

Bank bjb melihat bahwa rumah bukan hanya investasi jangka panjang, melainkan juga ruang tumbuhnya generasi baru yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, setiap penyaluran pembiayaan FLPP tidak sekadar angka, tetapi merupakan bentuk investasi sosial untuk masa depan.

Komitmen ini sejalan dengan semangat bank bjb untuk menjadi bank yang tumbuh bersama masyarakat. Dengan memperluas akses keuangan, memperkuat literasi, dan mendukung program pemerintah, bank bjb optimis dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun Indonesia yang sejahtera.

Melalui momentum Akad Massal dan Serah Terima Kunci 1.080 debitur ini, bank bjb ingin menegaskan bahwa peran perbankan bukan hanya soal intermediasi keuangan, tetapi juga bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, bank bjb bersama bjb syariah optimistis dapat terus menghadirkan solusi terbaik sekaligus mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat.