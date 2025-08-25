Bapenda Samsat Kota Tasikmalaya Gelar Sidak, Temukan Mobil Plat Merah Tunggak Pajak

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Pendapatan Daerah Samsat Kota Tasikmalaya, Satpol PP, Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Petugas gabungan berhasil menyasar kendaraan plat merah yang menunggak pajak.
Tim gabungan mencari kendaraan yang menunggak pajak sesuai data BPKAD. Mereka mendatangi Dinas Perindag UMKM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan serta beberapa titik lokasi lainnya.
Petugas gabungan menemukan mobil plat merah, dengan masa berlaku habis pada 2021.
Kepala Pusat Pengelola Pendapatan Daerah (P3DW) Kota Tasikmalaya, Yana Suristriawan mengatakan, sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam pengecekan yang dilakukan menemukan mobil plat merah termasuk mobil roda 6 pada Dinas Perhubungan yang menunggak pajak.
"Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya tercatat 1.881 kendaraan. Setelah dilakukan pengecekan sisanya 395 motor dan mobil belum membayar pajak. Sejumlah kendaraan yang menunggak pajak belum jatuh tempo, sebagian tengah proses penghapusan, hibah serta perpindahan dari provinsi ke Kota Tasikmalaya," katanya, Senin (25/8).
Yana mengatakan, kendaraan plat merah yang menunggak pajak milik ASN Kota Tasikmalaya paling banyak motor, mencapai 70% dan mobil 30%. total pajak tertunggak mencapai Rp125 juta.
Sejumlah ASN yang belum membayar pajak kendaraan bermotor, saat terjaring tim langsung melakukan pelunasan. Tim juga membawa perbankan untuk melakukan jemput pajak online.
"ASN harus taat pajak. Sebelum kepada masyarakat, ASN harus memberikan contoh dan panutan," tandasnya.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved