Intensitas Curah Hujan Meningkat, Kota Sukabumi Waspadai Banjir Limpasan

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOTA Sukabumi, Jawa Barat, meningkatkan kewaspadaan potensi banjir limpasan dan angin kencang. Pasalnya, akhir-akhir ini intensitas curah hujan kembali meningkat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taupik, mengatakan setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
"Teranyar kejadian banjir limpasan pada Minggu (24/8). Banjir limpasan terjadi di ruas Jalan RH Didi Sukardi di Kecamatan Citamiang," katanya, Senin (25/8).
Banjir limpasan dipicu kondisi saluran air yang tak optimal. Penyebabnya sumbatan sampah yang menghambat aliran air.
"Karena saluran air tersumbat sampah, maka meluap ke ruas jalan hingga ke permukiman warga," tegasnya.
Novian menyayangkan budaya sebagian masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan. Terutama ke aliran-aliran sungai yang selama ini berdampak terhadap terjadinya banjir.
"Banjir limpasan yang terjadi kebanyakan karena saluran air yang tersumbat sampah. Kami sering mengimbau masyarakat agar tak membuang sampah ke aliran sungai. Tapi ini terus terjadi," tutur dia.
Di tengah kondisi intensitas curah hujan yang cenderung meningkat, kata Novian, BPBD pun meningkatkan kewaspadaan. Salah satu upaya mengantisipasi banjir limpasan dilakukan dengab mitigasi di lapangan.
"Setiap hari petugas kami turun ke lapangan melakukan monitoring sebagai upaya mitigasi. Seandainya di lapangan ada yang harus ditangani, petugas kami langsung melakukannya. Mitigasi ini sangat penting untuk menghindari dampak besar akibat bencana," pungkasnya.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
