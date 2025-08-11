15 Desa di Cianjur masih Diisi Penjabat Kepala Desa

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
SEBANYAK 15 desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih diisi penjabat (Pj) kepala desa. Para pj ini ditunjuk mengisi kekosongan jabatan karena berbagai faktor.
Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendy Kristanto, menuturkan ada berbagai faktor yang menyebabkan pemerintah daerah harus menunjuk Pj untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Penyebab kekosongan jabatan karena berbagai penyebab, antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya.
"Lebih kurang ada 15 desa yang saat ini masih dijabat pj. Tapi ada satu atau dua pj yang berganti. Seperti di Desa Cikadu Kecamatan Cikadu dan Desa Cidamar di Kecamatan Cidaun," kata Dendy, Senin (11/8).
Sejatinya, lanjut dia, harus segera ada kepala desa definitif untuk mengisi kekosongan jabatan. Mekanismenya melalui pemilihan kepala desa pengganti antarwaktu (PAW).
"Tapi dari hasil konsultasi dan sudah ada surat edarannya, bahwa sebelum ada peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 3/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang, Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Pilkades PAW belum boleh dilaksanakan," terangnya.
Sejak UU Nomor 3/2024 ditetapkan hampir setahun lalu, lanjut Dendy, sampai saat ini peraturan pemerintah mengenai pilkades belum terbit. Padahal, tahun depan Kabupaten Cianjur akan menggelar pilkades serentak.
"Tapi petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang akan diatur dalam peraturan pemerintah belum ada," ungkap dia.
Dinamika kepala desa
Akhir-akhir ini di Kabupaten Cianjur terjadi dinamika di lingkup pemerintahan desa dengan terjadinya gelombang aksi unjuk rasa. Masyarakat mempersoalkan sejumlah kepala desa dengan aduan bervariasi.
Bagi Dendy, femomena ini menjadi bagian dari transisi kepemimpinan di daerah.
"Jadi, masyarakat itu berpikir ada hal-hal yang belum ditindaklanjuti pemimpin sebelumnya. Mereka berharap ditindaklanjuti pemimpin yang baru. Hanya, tindak lanjutnya itu harus sesuai keinginan mereka. Padahal, sebetulnya ditindaklanjuti hal-hal itu, tapi mungkin belum sesuai keinginan," kata dia.
Hal lain terjadinya dinamika di pemerintahan desa berkaitan dengan komunikasi. Ketika terjadi riak-riak di masyarakat, pihak desa kadang tak merespons.
"Kalau semua fungsi lembaga di desa berjalan sebagai mestinya, saya yakin tak akan terjadi dinamika. Kan di desa itu ada ruang penyampaian aspirasi yang diwadahi Badan Permusyarawatan Desa," ujarnya.
Berdasarkan data DPMD, setidaknya ada 11 kepala desa yang saat ini tengah digoyang masyarakat. Wilayahnya tersebar di berbagai kecamatan.
"Jadi, laporan itu ada yang aksi dan informasi. Lebih kurang ada 11 desa. Pada prinsipnya, semua sedang berproses," pungkasnya.
Pada 2019 sebelum pandemi, jumlah penumpang di Bandara Husein mencapai 3,8 juta orang per tahun, dengan 1 juta penumpang berasal dari Malaysia dan Singapura.
GPM ini bertujuan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi warga yang membutuhkan
Palestina menjadi pendukung awal kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.
Program MBG di wilayahnya sudah dilayani 26 SPPG. Targetnya, ke depan akan terus ditambah untuk memenuhi jumlah 183 SPPG.
SEORANG pengusaha pengadaan hewan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mendatangi Satuan Reserse Polres Tasikmalaya.
Rayakan momen lamaran dan pernikahan dengan Paket Lestari dan Mahligai dari Aryaduta Bandung.
GCBME juga menghadirkan para pembicara kunci bertaraf internasional yang memperkaya diskusi dan memperluas perspektif para peserta.
Bukan perkara mudah menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi dia optimistis dengan kerja bersama, maka permasalahan sampah bisa diselesaikan.
Presiden Prabowo Subianto selaku insektur upacara menyampaikan rasa hormatnya kepada seluruh jajaran TNI berikut kementrian yang telah mendukung acara tersebut.
TB merupakan salah satu penyakit yang masih memerlukan atensi atau penanganan khusus di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua dunia.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Sonny.
Dukungan perusahaan diwujudkan dengan menyediakan lahan untuk relokasi para pedagang yang menempati area kebun.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya CRRC Sifang untuk memperkenalkan teknologi tinggi kepada generasi muda secara edukatif dan inspiratif.
Para seniman itu ialah Nita Aartsen, Kostas Patsiotis dan Adam Zagórski.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved