Wapres Tiba di Istana Kenakan Baju Adat Gayo dalam Upacara Kemerdekaan Indonesia

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Istana Merdeka bersama istri Selvi Ananda dan kedua anaknya, Jan Ethes Srinarendra, dan La Lembah Manah pukul 09.36 WIB. Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia
Dari pantauan Media Indonesia, tak lama berselang, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno tiba di Istana. Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla terlihat berjalan menuju ke Istana bersama iring-iringan.
Setelah para wakil presiden, tampak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan di berangan rombongan para wapres terdahulu. Tak lama kemudian terpantau Presiden ke-7 Joko Widodo tiba dengan istrinya Iriana Joko Widodo. (H-2)
Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Gibran juga menitipkan pesan agar PSBI lebih aktif melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan organisasi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berduka atas meninggalnya mantan Wakapolri dan MenPAN-RB, Komjen (Purn) Syafruddin Kambo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved