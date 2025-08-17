Wapres Tiba di Istana Kenakan Baju Adat Gayo dalam Upacara Kemerdekaan Indonesia

Ilustrasi(MI/M. Ilham Ramadhan Avisena)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Istana Merdeka bersama istri Selvi Ananda dan kedua anaknya, Jan Ethes Srinarendra, dan La Lembah Manah pukul 09.36 WIB. Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

Dari pantauan Media Indonesia, tak lama berselang, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno tiba di Istana. Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla terlihat berjalan menuju ke Istana bersama iring-iringan.

Setelah para wakil presiden, tampak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan di berangan rombongan para wapres terdahulu. Tak lama kemudian terpantau Presiden ke-7 Joko Widodo tiba dengan istrinya Iriana Joko Widodo. (H-2)