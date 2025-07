Wapres Gibran Rakabuming Raka Minta Anak Muda Dilibatkan Dalam Kegiatan Adat

Ilustrasi(Dok PSBI)

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) sebagai organisasi persatuan orang Batak bermarga Simbolon dalam melestarikan budaya Batak serta menjaga semangat toleransi dan persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

“Nilai-nilai budaya adalah kekayaan yang harus kita rawat dan jaga bersama mengingat perbedaan itulah yang menyatukan dan menguatkan kita sebagai bangsa,” ungkapnya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PSBI di The Ballroom at Pondok Indah Golf Course Jakarta, Senin (7/7).

Gibran juga menitipkan pesan agar PSBI lebih aktif melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan organisasi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa kini.

“Saya berharap PSBI mampu menghasilkan program dan strategi kerja kedepan, khususnya untuk memperkuat nilai budaya dan persatuan bangsa. Libatkan lebih banyak generasi muda agar PSBI tetap relevan dan adaptif,” tegasnya.

Dia turut menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan tugas negara di Brasil. Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah program unggulan pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih akan segera diluncurkan dan berharap PSBI dapat ikut mendukung serta mengawal pelaksanaannya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PSBI, Effendi Simbolon, mengungkapkan bahwa organisasi ini didirikan untuk menghimpun kekuatan moral dan kultural dari marga Simbolon dan borunya dalam bingkai kebangsaan.

“PSBI adalah organisasi masyarakat adat Batak yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berpijak pada falsafah Dalihan Na Tolu,” ujar Effendi.

Effendi juga menekankan bahwa Dalihan Na Tolu bukan sekadar falsafah adat, tetapi nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Batak seperti menghormati, merangkul dan menjaga relasi sosial yang harmonis.

Effendi juga menyebut bahwa peringatan HUT ke-18 PSBI bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat kembali jati diri kultural dan semangat gotong royong. PSBI yang kini menghimpun sekitar 300.000 anggota di seluruh Indonesia dan luar negeri rutin menggelar kegiatan Pesta Bolon termasuk yang pernah dilaksanakan di Pulau Dewata Bali.

“Kami mohon doa restu dan dukungan Bapak Wapres Gibran. Kami juga mengundang bapak untuk berkunjung ke tanah leluhur kami di Samosir yang merupakan akar dari orang Batak,” pungkasnya.(H-2)