Warga Kalimalang Rayakan HUT ke-80 RI dengan Beragam Perlombaan Khas 17-an

Warga Kalimalang.(dok.istimewa)

RIBUAN warga tumpah ruah di bantaran Kalimalang, Jakarta Timur, Minggu (17/8), untuk menyaksikan gelaran lomba rakyat yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Rampai Nusantara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

Berbagai perlombaan seperti panjat pinang, hingga gebuk bantal di atas air. Meski cuaca terik, antusiasme masyarakat tak surut. Warga dari berbagai wilayah dan segala usia terlihat antusias mengikuti dan menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang telah melekat dalam budaya masyarakat Kalimalang dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu.

"Ini adalah tradisi rakyat yang kelestariannya terus kami jaga dari tahun ke tahun. Kami bersyukur, antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka bukan hanya hadir, tapi juga aktif ikut serta dalam perlombaan dan hal yang paling penting itu terbangunnya kebersamaan dalam suasana riang gembira,” ujar Semar.

Semangat Persatuan?

Ia menambahkan bahwa perayaan HUT RI bukan hanya seremoni, tetapi juga momentum membangun semangat persatuan dan gotong royong.

"Melalui perlombaan seperti ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat kemerdekaan dan kecintaan terhadap tanah air, sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita," lanjutnya.

Salah satu daya tarik utama dalam acara kali ini adalah hadiah utama berupa dua unit sepeda yang merupakan sumbangan dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Hadiah tersebut diperebutkan dalam perlombaan panjat pinang yang menjadi puncak kegiatan.Masyarakat menyambut positif kegiatan ini.

"Banyak yang berharap agar kegiatan serupa terus digelar setiap tahunnya sebagai bagian dari pelestarian tradisi dan sarana mempererat silaturahmi antarwarga tidak hanya di wilayah kalimalang tapi juga wilayah lainnya juga hadir ikut memeriahkan bahkan ada warga negara asing yang juga ikutserta dalam lomba," pungkas Semar. (Cah/P-3)