Warga Kalimalang Rayakan HUT ke-80 RI dengan Beragam Perlombaan Khas 17-an

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RIBUAN warga tumpah ruah di bantaran Kalimalang, Jakarta Timur, Minggu (17/8), untuk menyaksikan gelaran lomba rakyat yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat Rampai Nusantara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Berbagai perlombaan seperti panjat pinang, hingga gebuk bantal di atas air. Meski cuaca terik, antusiasme masyarakat tak surut. Warga dari berbagai wilayah dan segala usia terlihat antusias mengikuti dan menyaksikan kemeriahan acara tersebut.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang telah melekat dalam budaya masyarakat Kalimalang dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu.
"Ini adalah tradisi rakyat yang kelestariannya terus kami jaga dari tahun ke tahun. Kami bersyukur, antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka bukan hanya hadir, tapi juga aktif ikut serta dalam perlombaan dan hal yang paling penting itu terbangunnya kebersamaan dalam suasana riang gembira,” ujar Semar.
Ia menambahkan bahwa perayaan HUT RI bukan hanya seremoni, tetapi juga momentum membangun semangat persatuan dan gotong royong.
"Melalui perlombaan seperti ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat kemerdekaan dan kecintaan terhadap tanah air, sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita," lanjutnya.
Salah satu daya tarik utama dalam acara kali ini adalah hadiah utama berupa dua unit sepeda yang merupakan sumbangan dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Hadiah tersebut diperebutkan dalam perlombaan panjat pinang yang menjadi puncak kegiatan.Masyarakat menyambut positif kegiatan ini.
"Banyak yang berharap agar kegiatan serupa terus digelar setiap tahunnya sebagai bagian dari pelestarian tradisi dan sarana mempererat silaturahmi antarwarga tidak hanya di wilayah kalimalang tapi juga wilayah lainnya juga hadir ikut memeriahkan bahkan ada warga negara asing yang juga ikutserta dalam lomba," pungkas Semar. (Cah/P-3)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
