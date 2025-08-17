Dua Kali Insiden Bendera, Siswa SMK di NTT Nekat Panjat Tiang Setinggi 12 Meter

Siswa SMK memanjat tiang bendera saat upacara HUT ke-80 RI.(Dok Camat Musi)

UPACARA Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Kantor Camat Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Minggu (17/8), berlangsung khidmat meski diwarnai dua insiden kecil yang justru memunculkan momen heroik dari seorang siswa SMK.

Upacara resmi dimulai pukul 09.00-10.00 Wita. Saat pengibaran bendera, pengait bagian bawah bendera merah putih tiba-tiba terlepas. Situasi tersebut segera diatasi oleh Jefri Tahu, siswa SMK Oeolo, yang dengan sigap memanjat tiang setinggi 12 meter untuk mengaitkan kembali bendera ke posisi semula.

Camat Mus, Johanes Kune Olin, mengatakan insiden itu tidak sampai membuat bendera jatuh.

“Pengait bagian bawah terlepas, tetapi pengait bagian atas semakin kencang sehingga posisi bendera tetap tidak berubah. Setelah diperbaiki, kondisi bendera kembali normal seperti semula,” ujarnya.

Keberanian Jefri yang memanjat tiang mendapat apresiasi dari seluruh peserta upacara. “Kami berterima kasih kepada anak Jefri. Puji Tuhan, dengan gerakan yang cepat, ia bisa mengaitkan kembali tali bendera sehingga upacara tetap berlangsung khidmat,” katanya.

Namun, sekitar pukul 14.00 Wita saat rangkaian acara hiburan berupa senam lansia dan tarian gong digelar, bendera kembali mengalami gangguan. Angin kencang tiba-tiba bertiup dan membuat tali bendera terputus.

Tanpa menunggu instruksi, Jefri sekali lagi menunjukkan keberaniannya. Masih mengenakan kain adat dan giring-giring di kakinya, ia langsung memanjat tiang bendera untuk mengikat kembali tali yang terputus.

Aksi spontan tersebut kembali menyelamatkan bendera merah putih sehingga tetap berkibar dengan sempurna hingga seluruh rangkaian acara selesai.

Meski sempat diwarnai insiden, kemeriahan upacara peringatan HUT ke-80 RI di Kecamatan Musi tetap berlangsung penuh semangat dan tidak kehilangan makna nasionalismenya. (PO/E-4)