Menko Polkam: Persatuan Adalah Karunia di HUT ke-80 RI

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.(Dok Pribadi)

MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8).

"Di usia ke-80 tahun kemerdekaan, kita patut bersyukur atas perjalanan bangsa yang diwariskan para pendahulu kita. Harapan kami, momentum ini menjadi pijakan untuk terus memperkuat persatuan nasional. Di tengah dunia yang bergejolak, persatuan ini adalah karunia dan rahmat Allah SWT yang harus terus kita jaga bersama," kata Budi, melalui keterangannya, Minggu (17/8).

Budi juga menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengarahkan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat.

Baca juga : Peringatan HUT ke-80 RI, Penumpang Nyanyikan Indonesia Raya di Kereta Api

“Kami di jajaran Kemenko Polkam siap mengawal program-program strategis Bapak Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat. Program-program ini adalah investasi besar untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, demi masa depan bangsa yang kuat dan sejahtera,” ujarnya.

Sementara itu, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan melalui penampilan hiburan rakyat, turnamen olahraga, dan berbagai lomba 17-an.

Budi mengapresiasi SMA Presiden yang tidak hanya bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih, tetapi juga menampilkan Marching Band dengan penuh semangat dan memberikan penampilan terbaik. (E-4)