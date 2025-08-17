Menko Polkam: Persatuan Adalah Karunia di HUT ke-80 RI

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan di sela-sela menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Minggu (17/8).
"Di usia ke-80 tahun kemerdekaan, kita patut bersyukur atas perjalanan bangsa yang diwariskan para pendahulu kita. Harapan kami, momentum ini menjadi pijakan untuk terus memperkuat persatuan nasional. Di tengah dunia yang bergejolak, persatuan ini adalah karunia dan rahmat Allah SWT yang harus terus kita jaga bersama," kata Budi, melalui keterangannya, Minggu (17/8).
Budi juga menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengarahkan bangsa menuju Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berdaulat.
“Kami di jajaran Kemenko Polkam siap mengawal program-program strategis Bapak Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Cetak Generasi Unggul (CGK), dan Sekolah Rakyat. Program-program ini adalah investasi besar untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, demi masa depan bangsa yang kuat dan sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan melalui penampilan hiburan rakyat, turnamen olahraga, dan berbagai lomba 17-an.
Budi mengapresiasi SMA Presiden yang tidak hanya bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih, tetapi juga menampilkan Marching Band dengan penuh semangat dan memberikan penampilan terbaik. (E-4)
Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
SUNRISE (matahari terbit) di pagi itu sangat indah dan memanjakan mata sembari menyaksikan pemandangan pegunungan yang asri dan Candi Borobudur
Pemberian remisi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara menghadirkan perayaan kemerdekaan yang unik.
Di Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, warga pesisir antusias mengikuti perlombaan, mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan masyarakat nelayan.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
Dasco bertemu dengan Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan anggota DPR RI Idrus Salim Al Jufri dalam suasana penuh keakraban.
Di tengah hangatnya suasana mudik dan silaturahmi, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang berseliweran di media sosial.
Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyongsong tahun baru dengan semangat optimisme.
Dalam unggahan di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia.
