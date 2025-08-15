Lestari Moerdijat: Bangun Semangat Persatuan untuk Wujudkan Cita-Cita Setiap Anak Bangsa

Headline
DALAM era globalisasi yang penuh tantangan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa harus menjadi fondasi untuk mewujudkan cita-cita bersama anak bangsa.
"Berbagai momentum untuk membangun semangat persatuan bangsa ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjawab berbagai tantangan di sejumlah sektor pembangunan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di sela Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Menurut Lestari, semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, proses menuju terbentuknya semangat persatuan yang kokoh membutuhkan keteladanan dari sejumlah tokoh masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.
Apalagi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, tantangan seperti hoaks, radikalisme, dan kesenjangan ekonomi masih terjadi di tengah masyarakat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, dengan terbangunnya persatuan di tengah masyarakat dapat memperkokoh semangat toleransi dan gotong royong antar-anak bangsa dalam keseharian.
Rerie berharap, upaya membangun semangat persatuan masyarakat yang kokoh dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita bersama setiap anak bangsa. (I-3)
Dasco bertemu dengan Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan anggota DPR RI Idrus Salim Al Jufri dalam suasana penuh keakraban.
Di tengah hangatnya suasana mudik dan silaturahmi, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang berseliweran di media sosial.
Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyongsong tahun baru dengan semangat optimisme.
Dalam unggahan di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Solidaritas antarnegara Muslim ihwal perdamaian dan kemanusian dinilainya masih lemah.
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
