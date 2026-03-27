Air Mancur Warna-Warni Jadi Magnet Libur Lebaran bagi Warga Babel

AIR mancur dengan gemerlap lampu warna-warni di Taman Bhayangkara atau Bhaypark Polda Bangka Belitung (Babel) menjadi salah satu pilihan destinasi wisata rekreasi untuk mengisi libur lebaran Idul Fitri tahun ini.

Selain air mancur di taman kebanggaan Polda Babel ini dilengkapi berbagai falitas seperti ruang bermain anak yang menjadi tempat favorit bagi orangtua yang membawa anak-anaknya.

Tak kalah menariknya, ditengah-tengah Taman Bhayangkara Polda Babel juga terdapat lapangan sepakbola mini (Mini Soccer) yang diketahui merupakan pertama yang ada di Bangka Belitung.

Selain itu, panggung teater mini juga turut melengkapi fasilitas taman yang selesai direvitalisasi pada awal Januari lalu.

Tak heran sejak libur lebaran Idul Fitri, sejumlah pengunjung baik dari Pangkalpinang hingga luar daerah memadati kawasan wisata tersebut untuk berwisata bersama keluarga.

Dari pantauan dilokasi, taman yang menyuguhkan sejumlah fasilitas itu tampak ramai pengunjung. Mereka yang datang dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, muda-mudi hingga dewasa.

Tak sekedar menikmati sejumlah fasilitas, para pengunjung juga nampak asyik mengabadikan momen kebersamaan dengan berfoto disetiap sudut taman tersebut.

Terutama dilokasi air mancur yang berpadu dengan kemerlap lampu warna-warninya, menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung.

Salah satu pengujung Santi mengatakan, destinasi wisata baru yang ada di taman Bhaypark Polda Babel ini indah dan sangat marak serta ramah dengan anak.

Apalagi menurutnya air mancur dengan gemerlap lampu warna-warninya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengujung.

"Lusr biasa indahnya ini, makanya saya ajak anak-anak saya untuk menyaksikan atraksi air mancur, sembari berswafoto,"Kata Santi. Kamis (26/3).

Dirinya berharap, destinasi ini khususnya atraksi air mancur terus di suguhkan untuk menghibur pengujung,"kami harap bisa setiap malam, jadi pengujung tertarik mengunjungi taman ini, karena air mancur ini magnetnya,"ujar dia.

Sementara Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polda Babel Kompol Sahbani mengatakan sejak dibukanya Bhaypark terdapat peningkatan jumlah pengunjung terlebih pada saat libur lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Selama libur lebaran ini, pengunjung yang datang sangat banyak terutama sore hari menjelang malam. Pengunjung bukan hanya dari sekitaran Pangkalpinang saja, tapi banyak juga dari luar daerah,"kata Sahbani,

Tak berbeda dengan hari biasanya, personel Polda Babel tetap dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan patroli disetiap sudut Bhaypark.

Bahkan, kata Sahbani, pihaknya menambah personel pengamanan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung selama menikmati fasilitas Taman Bhayangkara.

"Disetiap titik kita pastikan ada anggota yang jaga dan ada juga yang berpatroli. Tujuannya apa, supaya masyarakat yang berkunjung kesini (Bhaypark) terjamin keamanan dan kenyamanannya,"ungkapnya.

Kendati anggota telah tersebar dilokasi itu, Sahbani pun mengimbau agar pengunjung tetap menjaga keselamatan terutama kepada orangtua yang membawa anak-anaknya.

"Kita minta, utamakan keselamatan khususnya para orangtua agar selalu memperhatikan anak-anaknya saat bermain. Jangan lupa juga, kita sama-sama jaga ketertibannya dan jaga kebersihannya," ucapnya.(H-2)