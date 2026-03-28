Sekitar 700 Ribu Wisatawan Serbu Bandung saat Libur Lebaran, Diprediksi Tembus 1 Juta

Ilustrasi(Dok Diskominfo Bandung)

LONJAKAN wisatawan ke Kota Bandung selama libur Lebaran 2026 melampaui ekspektasi. Hingga pertengahan masa libur, jumlah pengunjung tercatat mencapai sekitar 700 ribu orang.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengaku terkejut dengan tingginya angka kunjungan tersebut. Ia menyebut lonjakan ini jauh di atas perkiraan awal.

"Jumlah pengunjung itu mencapai angka 700.000 orang. Ini betul-betul mengagetkan karena kami tidak menyangka akan setinggi ini,” tuturnya kemarin.

Farhan memprediksi jumlah wisatawan akan terus bertambah pada puncak akhir pekan. Bahkan, total kunjungan berpotensi menembus angka 1 juta orang. “Bisa sampai 1 juta, terutama di Sabtu dan Minggu yang menjadi puncak kunjungan,” ucapnya.

Baca juga : Pantai Pondok Bali Subang masih Menjadi Primadona Libur Lebaran, Pengunjung Meningkat 75 Persen

Menurut Farhan, mayoritas wisatawan datang dari wilayah Jabodetabek dan didominasi oleh rombongan keluarga. Mereka memilih Bandung sebagai destinasi utama untuk menghabiskan libur Lebaran. Ia menilai tren tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang tidak mencapai target. Peningkatan signifikan ini menunjukkan daya tarik Kota Bandung masih sangat kuat.

"Pemerintah pun memastikan seluruh perangkat daerah disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. Saya juga mengimbau seluruh pihak menjaga kenyamanan dan ketertiban selama masa libur berlangsung.

Farhan menerangkan, tingginya jumlah wisatawan yang masuk ke Kota Bandung bisa dilihat juga dari naiknya tingkat hunian hotel atau okupansi yang menunjukkan tren peningkatan signifikan. Okupansi hotel bintang tiga hingga lima berada di atas 50 persen. Sementara secara keseluruhan, tingkat hunian mendekati angka tersebut.

"Hotel bintang 3 sampai bintang 5 di atas 50 persen, rata-rata mendekati 50 persen dengan jumlah kamar yang sangat banyak. Pada masa puncak libur, tepatnya H+2 dan H+3 Lebaran, tingkat hunian bahkan menembus lebih dari 90 persen. Hal ini menunjukkan tingginya minat wisatawan untuk menginap di Bandung," imbuhnya. (H-2)