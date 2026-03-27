Pantai Pondok Bali Subang masih Menjadi Primadona Libur Lebaran, Pengunjung Meningkat 75 Persen

Ilustrasi(MI/REZA SUNARYA)

LONJAKAN wisatawan terjadi di Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang,Jawa Barat. Pihak Pengelola mengeklaim kunjungan wisatawan ke Pondok Bali di musim libur lebaran meningkat 75 persen.

Objek wisata Pantai Pondok Bali di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, masih menjadi primadona bagi wisatawan saat idul Fitri 2026. Pantai Pondok Bali, yang membentang dan ombak yang relatif tenang, menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi pengunjung.

Selain bermain air dan pasir, pengunjung juga dapat menikmati sensasi banana boat, dan kuliner laut segar di warung-warung sekitar pantai. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet umum, kamar mandi bilas, dan musala, Pantai Pondok Bali menjadi destinasi yang nyaman untuk liburan keluarga.

Koordinator Pengelola objek wisata Pantai Pondok Bali, Ade Saepulloh, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung pada Hari Lebaran mengalami peningkatan hingga 75 persen dibandingkan dengan hari hari biasa. Bahkan pada lebaran tahun ini jumlah pengunjung juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah untuk tahun ini peningkatannya cukup tinggi mencapai 75 persen," kata Ade Sepulloh, Jumat, (27/3).

Wisatawan tampak antusias menjajal banana boat dan jet ski, sementara sebagian lainnya memilih bersantai menikmati semilir angin laut. Meski arus lalu lintas menuju lokasi wisata sempat mengalami kepadatan, tidak menyurutkan semangat para para pengunjung untuk datang ke pondok Bali.

Nabila Yuliani, wisatawan asal Purwakarta mengaku tetap menikmati perjalanannya. "Senang sekali bisa liburan ke sini bersama keluarga, tempatnya asik dan harga tiket juga terjangkau," kata Nabila.

Hal senada di ungkapkan Farida, wisatawan asal Bekasi. Walaupun sempat sedikit macet saat masuk lokasi, Tetap asyik karena terbayar dengan indahnya pantai," ujar Farida. (H-2)