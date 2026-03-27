Pantai Pondok Bali Subang masih Menjadi Primadona Libur Lebaran, Pengunjung Meningkat 75 Persen

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
LONJAKAN wisatawan terjadi di Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang,Jawa Barat. Pihak Pengelola mengeklaim kunjungan wisatawan ke Pondok Bali di musim libur lebaran meningkat 75 persen.
Objek wisata Pantai Pondok Bali di Desa Mayangan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, masih menjadi primadona bagi wisatawan saat idul Fitri 2026. Pantai Pondok Bali, yang membentang dan ombak yang relatif tenang, menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi pengunjung.
Selain bermain air dan pasir, pengunjung juga dapat menikmati sensasi banana boat, dan kuliner laut segar di warung-warung sekitar pantai. Dengan fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet umum, kamar mandi bilas, dan musala, Pantai Pondok Bali menjadi destinasi yang nyaman untuk liburan keluarga.
Koordinator Pengelola objek wisata Pantai Pondok Bali, Ade Saepulloh, mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung pada Hari Lebaran mengalami peningkatan hingga 75 persen dibandingkan dengan hari hari biasa. Bahkan pada lebaran tahun ini jumlah pengunjung juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah untuk tahun ini peningkatannya cukup tinggi mencapai 75 persen," kata Ade Sepulloh, Jumat, (27/3).
Wisatawan tampak antusias menjajal banana boat dan jet ski, sementara sebagian lainnya memilih bersantai menikmati semilir angin laut. Meski arus lalu lintas menuju lokasi wisata sempat mengalami kepadatan, tidak menyurutkan semangat para para pengunjung untuk datang ke pondok Bali.
Nabila Yuliani, wisatawan asal Purwakarta mengaku tetap menikmati perjalanannya. "Senang sekali bisa liburan ke sini bersama keluarga, tempatnya asik dan harga tiket juga terjangkau," kata Nabila.
Hal senada di ungkapkan Farida, wisatawan asal Bekasi. Walaupun sempat sedikit macet saat masuk lokasi, Tetap asyik karena terbayar dengan indahnya pantai," ujar Farida. (H-2)
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Pasca-kejadian, warga terpantau mulai bergotong royong membersihkan sisa-sisa reruntuhan dan memperbaiki atap rumah yang masih bisa diselamatkan secara swadaya.
Kedua orang tersangka ialah HS selaku pemasok miras oplosan dari wilayah Cirebon dan JB, pemilik toko yang menjual sekaligus mengoplos minuman tersebut
Pada 2023 lalu, korban miras di Subang mencapai 12 orang tewas.
Cafe 88 Society resmi diperkenalkan ke publik Subang dengan sebuah perayaan yang terasa seperti deklarasi gaya hidup
Beban kerja pada masa libur Lebaran tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari biasa.
Tim juga memberikan edukasi kepada pengunjung agar berani melapor jika menemukan praktik yang mencurigakan.
Fenomena post holiday blues atau penurunan suasana hati merupakan hal yang wajar.
IHSG menguat pada awal perdagangan usai libur panjang Nyepi dan Lebaran.
Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menargetkan nol kecelakaan laut selama libur Lebaran di kawasan wisata pantai. Pengawasan dan patroli keselamatan ditingkatkan di wilayah pesisir.
