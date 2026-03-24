Kapolda Jabar: Cegah Kecelakaan Laut di Objek Wisata Selama Libur Lebaran

Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
KAPOLDA Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menargetkan tidak ada lagi kecelakaan laut selama masa libur Lebaran di kawasan objek wisata pantai di Jawa Barat. Target tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi meningkatnya jumlah wisatawan yang memadati wilayah pesisir.
"Saya sudah perintahkan kepada para kapolres untuk membuat tidak ada lagi kecelakaan laut. Jika ada masalah dan hambatan, harus segera dicarikan solusinya," tandasnya saat melakukan pengawasan di kawasan wisata Pantai Karanghawu dan Pantai Kebon Kalapa, Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, pengawasan harus ditingkatkan oleh seluruh jajaran kepolisian, terutama untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut. Petugas diminta selalu siaga dengan perlengkapan keselamatan seperti pelampung serta memperbanyak pemasangan rambu larangan di titik-titik berbahaya.
Tingginya antusiasme masyarakat yang memadati kawasan pantai menjadi perhatian khusus aparat, mengingat meningkatnya potensi kerawanan di lokasi wisata selama musim liburan.
Patroli rutin oleh personel gabungan, termasuk Polisi Perairan dan Udara (Polairud), terus digencarkan guna memberikan imbauan langsung kepada wisatawan agar mematuhi aturan keselamatan.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Kapolda dengan menempatkan personel di sejumlah titik strategis serta meningkatkan patroli di kawasan wisata pantai.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu keselamatan dan mengikuti arahan petugas demi terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan kondusif selama masa liburan. (SG/I-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved