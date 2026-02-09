Cafe 88 Society Subang, dari Hobi Motor Besar hingga Lahirnya Ruang Sosial Baru

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DI balik meriahnya pembukaan Cafe 88 Society Subang, ada satu benang merah yang menarik, yakni semangat kebebasan, kebersamaan, dan perjalanan.
Nilai-nilai itu bukan datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari sosok Fajar Kristianto yang dikenal memiliki hobi motor besar dan budaya riding jarak jauh.
Cafe 88 Society resmi diperkenalkan ke publik Subang dengan sebuah perayaan yang terasa seperti deklarasi gaya hidup. Penampilan RAN, Blackline, dan Electra Band bukan hanya hiburan, melainkan simbol bahwa tempat ini dibangun untuk merayakan pertemuan, cerita, dan energi kolektif.
Bagi Fajar Kristianto, dunia motor besar bukan sekadar hobi. Riding adalah ruang refleksi, solidaritas, dan kejujuran—nilai yang sama ia tanamkan dalam konsep Cafe 88 Society.
“Di dunia motor, semua orang setara. Yang dicari bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang bisa jalan bareng dan sampai bareng. Spirit itu yang kami bawa ke Cafe 88 Society,” tambahnya, Senin (9/2).
Konsep kafe yang modern namun hangat, terbuka untuk berbagai komunitas, mencerminkan kultur basecamp para rider. Sebuah tempat singgah, berbagi cerita, dan menyusun rencana perjalanan berikutnya. Tak heran jika sejak hari pertama, Cafe 88 Society terasa cepat akrab bagi pengunjung dari beragam latar belakang.
Fajar melihat Subang sebagai wilayah persimpangan, secara geografis maupun sosial. Banyak komunitas, banyak potensi, namun membutuhkan ruang temu yang sehat dan inklusif.
“Kami ingin Cafe 88 Society menjadi titik temu. Bukan cuma anak motor, tapi semua yang punya semangat bergerak, berkarya, dan berjejaring,” Ungkapnya.
Hobi motor besar juga membentuk cara Fajar memandang bisnis, yakni konsistensi, ketahanan, dan visi jangka panjang. Seperti perjalanan jauh di atas motor, membangun ruang sosial bukan soal cepat, tetapi soal arah dan keberlanjutan.
Antusiasme masyarakat pada hari pembukaan menjadi validasi awal. Cafe 88 Society tak hanya hadir sebagai tempat nongkrong, tetapi sebagai ruang hidup yang membawa identitas, yakni kebebasan, kebersamaan, dan pengalaman.
Ke depan, Cafe 88 Society diproyeksikan menjadi hub gaya hidup di Subang. Ruang yang menyatukan kuliner, musik, komunitas, dan semangat perjalanan. Sebuah tempat yang lahir dari hobi, tumbuh menjadi visi, dan bergerak menuju masa depan.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
