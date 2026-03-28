Arus Balik Libur Sekolah, 14 Perjalanan KA di Sumut Terjual hingga 100 Persen

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat lonjakan penumpang arus balik menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Hingga Sabtu (28/3), sebanyak 14 perjalanan kereta api di wilayah tersebut habis terjual dengan tingkat okupansi mencapai 100 persen.
Berdasarkan data hingga pukul 10.00 WIB, sebanyak 10.094 tiket telah terjual dari total 22 perjalanan yang dioperasikan KAI Divre I Sumut untuk keberangkatan dari berbagai stasiun di wilayah Sumatera Utara.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan tren ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang mengandalkan moda transportasi kereta api untuk kembali ke daerah asal sebelum aktivitas sekolah dimulai.
"Sebanyak 14 perjalanan hari ini sudah terisi penuh. Hal ini menandakan arus balik masyarakat di Sumatera Utara masih berlangsung cukup masif," kata Anwar.
KA Putri Deli menjadi pilihan utama masyarakat dengan total 4.479 tiket terjual untuk enam perjalanan yang tersedia. Angka tersebut merupakan 117 persen dari kapasitas harian yang tersedia sebanyak 3.816 tempat duduk. Menurut Anwar, tingginya minat masyarakat terhadap KA Putri Deli didorong oleh harga tiket yang terjangkau serta rute yang menjangkau banyak wilayah kabupaten dan kota.
Banyak warga memilih berangkat lebih awal guna mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan selama perjalanan maupun saat berada di stasiun.
"Kami terus memastikan seluruh operasional berjalan optimal agar masyarakat dapat menempuh perjalanan dengan selamat, aman, dan nyaman. KAI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan melayani dengan sepenuh hati demi kepuasan pelanggan," kata Anwar. (H-2)
Sepanjang 17 hari masa angkutan Lebaran, pihaknya telah berhasil mengamankan 11 barang temuan yang langsung dimasukkan ke dalam sistem database Lost and Found KAI.
Secara kumulatif, selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Divre I Sumut telah mendistribusikan sebanyak 186.861 tiket.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan tren perjalanan dengan kereta api terus meningkat memasuki arus balik Lebaran 2026. Masih tersedia sekitar 500ribu tiket
MANAJER Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan bahwa puncak arus balik di Daop 6 Yogyakarta mulai terlihat pada besok atau 23 Maret 2026
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengimbau seluruh pelanggan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaan selama perjalanan mudik
DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck 60.946 armada bus pada periode angkutan Lebaran 2006.
Polda Jawa Barat menindak truk sumbu tiga yang dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan arus lalu lintas selama periode mudik Lebaran.
Penjualan tiket kereta api selama masa Angkutan Lebaran juga menunjukkan tren peningkatan. Hingga Minggu (15/3) sore atau H-6 Lebaran, tiket yang telah terjual mencapai 214.624 tiket.
Di Stasiun Pasar Senen, Minggu (15/3) malam, antrean penumpang terlihat mengular di area pemeriksaan tiket dan pintu masuk peron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved