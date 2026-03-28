Arus Balik Libur Sekolah, 14 Perjalanan KA di Sumut Terjual hingga 100 Persen

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat lonjakan penumpang arus balik menjelang berakhirnya masa libur sekolah. Hingga Sabtu (28/3), sebanyak 14 perjalanan kereta api di wilayah tersebut habis terjual dengan tingkat okupansi mencapai 100 persen.

Berdasarkan data hingga pukul 10.00 WIB, sebanyak 10.094 tiket telah terjual dari total 22 perjalanan yang dioperasikan KAI Divre I Sumut untuk keberangkatan dari berbagai stasiun di wilayah Sumatera Utara.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, mengatakan tren ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang mengandalkan moda transportasi kereta api untuk kembali ke daerah asal sebelum aktivitas sekolah dimulai.

"Sebanyak 14 perjalanan hari ini sudah terisi penuh. Hal ini menandakan arus balik masyarakat di Sumatera Utara masih berlangsung cukup masif," kata Anwar.

KA Putri Deli menjadi pilihan utama masyarakat dengan total 4.479 tiket terjual untuk enam perjalanan yang tersedia. Angka tersebut merupakan 117 persen dari kapasitas harian yang tersedia sebanyak 3.816 tempat duduk. Menurut Anwar, tingginya minat masyarakat terhadap KA Putri Deli didorong oleh harga tiket yang terjangkau serta rute yang menjangkau banyak wilayah kabupaten dan kota.

Banyak warga memilih berangkat lebih awal guna mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir pekan ini. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan selama perjalanan maupun saat berada di stasiun.

"Kami terus memastikan seluruh operasional berjalan optimal agar masyarakat dapat menempuh perjalanan dengan selamat, aman, dan nyaman. KAI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan melayani dengan sepenuh hati demi kepuasan pelanggan," kata Anwar. (H-2)