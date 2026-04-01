Libur Lebaran 2026: Ratusan Ribu Wisatawan Padati Museum dan Cagar Budaya

Ilustrasi-- Sejumlah wisatawan menikmati suasana kawasan Kota Tua di Jakarta, Senin (23/3/2026).(ANTARA/Salma Talita)

TREN positif ditunjukkan masyarakat Indonesia dalam mengisi libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi mencatat, sebanyak 551.064 orang mengunjungi 266 titik museum dan cagar budaya di seluruh tanah air selama periode 16 hingga 27 Maret 2026.

Tingginya angka kunjungan ini mengukuhkan situs warisan budaya sebagai pilihan utama keluarga untuk berekreasi sekaligus mengedukasi diri.

Destinasi Favorit Berbasis Pengelolaan

Berdasarkan data rekapitulasi, kunjungan terbagi ke dalam dua kategori pengelolaan utama:

1. Di Bawah Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (MCB)

Dari 40 titik yang dikelola langsung oleh MCB, tercatat sebanyak 155.234 pengunjung.

Tiga lokasi dengan peminat tertinggi adalah:

Candi Borobudur: 68.046 pengunjung.

Candi Arjuna: 22.246 pengunjung.

Museum Nasional Indonesia: 18.914 pengunjung.

2. Di Luar Pengelolaan MCB (Non-MCB)

Untuk museum dan situs yang dikelola pemerintah daerah atau instansi lainnya, berikut adalah destinasi terpopuler:

UPTD Museum Tsunami Aceh: 28.006 pengunjung.

Kawasan Percandian Bumiayu: 22.330 pengunjung.

Kompleks Makam Sunan Giri: 18.226 pengunjung.

Strategi Digital dan Pelestarian

Kementerian Kebudayaan menilai, integrasi teknologi digital dalam penyajian informasi serta berbagai program aktivasi publik menjadi kunci utama penarik minat wisatawan.

Hal ini juga didukung dengan komitmen peningkatan standar layanan dan keamanan di setiap situs.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong strategi pemanfaatan cagar budaya yang berkelanjutan. Tujuannya agar kekayaan tradisi Indonesia tetap lestari, memperkokoh jati diri bangsa, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata. (Z-1)