Ajak Keluarga Jaga Interaksi Sehari-hari Lewat Kegiatan Silaturahmi

Ilustrasi(Dok Lemonilo)

DI tengah ritme kehidupan yang semakin cepat, menjaga kualitas interaksi dalam keluarga menjadi tantangan tersendiri. Kebersamaan tidak lagi cukup dimaknai melalui momen besar seperti hari raya, melainkan juga melalui interaksi sederhana yang berlangsung dalam keseharian.

Kesadaran akan pentingnya hal tersebut mendorong Lemonilo menghadirkan kegiatan “Lemonilo Silaturahmi” sebagai penutup kampanye Ramadan. Kegiatan yang digelar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (29/3), ini menjadi ruang bagi keluarga untuk merayakan kebersamaan sekaligus merefleksikan pentingnya menjaga interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Vice President Marketing & Innovation Lemonilo, Andita Rasyid, mengatakan bahwa momentum Ramadan diharapkan dapat menjadi titik awal untuk membangun kebiasaan interaksiyang lebih bermakna di dalam keluarga.

“Ramadan telah usai, namun kebersamaan keluarga tidak seharusnya berhenti. Kami ingin mengajak keluarga Indonesia untuk terus membuka ruang interaksi yang lebih bermakna dan membangun kebiasaan sehat bersama,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (30/3).

Dalam kegiatan tersebut, Lemonilo menghadirkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk memperkuat kebersamaan keluarga. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi mini workshop family ritual mapping yang dipandu oleh psikolog klinis Clara Lukitasari Wibowo. Dalam sesi ini, keluarga diajak mengidentifikasi dan merancang kebiasaan sederhana yang dapat dijadikan ritual bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi “Family Mie Time”, di mana peserta bersama keluarga menghias hidangan mi sebagai aktivitas kolaboratif. Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi makan bersama yang mendorong percakapan hangat melalui kartu pertanyaan interaktif.

Dari sisi pemerintah, kegiatan ini turut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Asisten Deputi Koordinasi PelaksanaanKebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III KemenPPPA, Rr. Endah Sri Rejeki, menilai kegiatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pola pengasuhan anak. Menurutnya, interaksi keluarga yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Melalui kegiatan ini, Lemonilo menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menghadirkan produk makanan sehat, tetapi juga mendorong pola hidup yang lebih baik melalui penguatan hubungan sosial dalam keluarga. (E-4)