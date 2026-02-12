Polres Tasikmalaya Kota Siaga Hadapi Longsor, Banjir dan Pohon Tumbang

Kapolres Tasikmalaya Kota, Ajun Komisaris Besar Andi Purwanto(MI/KRISTIADI)

POLRES Tasikmalaya Kota bersama Kodim 0612 Tasikmalaya, Brimob Polda Jabar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewaspadai bencana longsor, banjir, angin kencang, dan pergerakan tanah seiring tingginya intensitas hujan.

Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar Andi Purwanto mengatakan, intensitas hujan tinggi masih terjadi. Untuk itu, masyarakat harus selalu waspada.

Berdasarkan prakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan sudah merata. Untuk itu, polisi, TNI, Brimob Polda Jabar, BPBD, unsur pemerintah dan relawan selalu siap siaga 24 jam terhadap ancaman bencana, khususnya tanah longsor.

"Bencana tanah longsor sudah terjadi, beberapa hari terakhir. Longsor menutup jalan di Kecamatan Karangjaya, Cisayong, Ciawi, dan Rajapolah. Petugas gabungan jugaharus selalu mewaspadai banjir luapan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang di Sukaresik," katanya, Kamis (12/2.

Menurut dia, bencana tanah longsor sudah terjadi di Dusun Awiluar, Desa Sirnajaya dan Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya. Material longsor menutup jalan alternatif penghubung Kabupaten Tasikmalaya ke Pangandaran.

Bencana tanah longsor tersebut, menutup 6 titik lokasi. Selain itu, 8 rumah terdampak dan mengalami kerusakan.

Andi mengungkapkan tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Karangjaya, Cisayong, Ciawi, dan Rajapolah. Pihaknya sudah menurunkan alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor.

"Petugas gabungan terus berkoordinasi menanggulangi bencana yang terjadi. Koordinasi ini penting untuk secepatnya melakukan evakuasi, khususnya di jalan, supaya akses jalan secepatnya bisa dilewati kendaraan lagi," tandas Kapolres.