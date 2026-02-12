Polres Tasikmalaya Kota Siaga Hadapi Longsor, Banjir dan Pohon Tumbang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLRES Tasikmalaya Kota bersama Kodim 0612 Tasikmalaya, Brimob Polda Jabar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewaspadai bencana longsor, banjir, angin kencang, dan pergerakan tanah seiring tingginya intensitas hujan.
Kapolres Tasikmalaya Kota Ajun Komisaris Besar Andi Purwanto mengatakan, intensitas hujan tinggi masih terjadi. Untuk itu, masyarakat harus selalu waspada.
Berdasarkan prakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan sudah merata. Untuk itu, polisi, TNI, Brimob Polda Jabar, BPBD, unsur pemerintah dan relawan selalu siap siaga 24 jam terhadap ancaman bencana, khususnya tanah longsor.
"Bencana tanah longsor sudah terjadi, beberapa hari terakhir. Longsor menutup jalan di Kecamatan Karangjaya, Cisayong, Ciawi, dan Rajapolah. Petugas gabungan jugaharus selalu mewaspadai banjir luapan Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang di Sukaresik," katanya, Kamis (12/2.
Menurut dia, bencana tanah longsor sudah terjadi di Dusun Awiluar, Desa Sirnajaya dan Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya. Material longsor menutup jalan alternatif penghubung Kabupaten Tasikmalaya ke Pangandaran.
Bencana tanah longsor tersebut, menutup 6 titik lokasi. Selain itu, 8 rumah terdampak dan mengalami kerusakan.
Andi mengungkapkan tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Karangjaya, Cisayong, Ciawi, dan Rajapolah. Pihaknya sudah menurunkan alat berat untuk melakukan pembersihan material longsor.
"Petugas gabungan terus berkoordinasi menanggulangi bencana yang terjadi. Koordinasi ini penting untuk secepatnya melakukan evakuasi, khususnya di jalan, supaya akses jalan secepatnya bisa dilewati kendaraan lagi," tandas Kapolres.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
