UPI Kini Duduki Peringkat 101-150 Dunia Bidang Pendidikan pada QS WUR by Subject 2026

TIDAK kalah dengan dua perguruan tinggi negeri lain yang ada di Bandung yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga mencatatkan peningkatan signifikan dalam pemeringkatan global QS World University Rankings (QS WUR) by Subject 2026 pada bidang Education and Training. UPI berhasil menempati peringkat 101–150 dunia, meningkat dari posisi sebelumnya pada QS WUR by Subject 2025 yang masih berada dalam kelompok Top 300 dunia.

Capaian ini menempatkan UPI pada peringkat pertama di Indonesia dalam bidang pendidikan serta menunjukkan penguatan kinerja institusi dalam aspek akademik dan riset di tingkat global. Selain itu, UPI juga tercatat menempati peringkat 31 di Asia pada bidang yang sama.

Pemeringkatan QS WUR by Subject dilakukan berdasarkan sejumlah indikator utama, yaitu academic reputation, employer reputation, citation per paper, h-index, serta international research network, dengan bobot terbesar pada indikator reputasi akademik. Indikator tersebut mencerminkan persepsi global terhadap kualitas akademik, daya saing lulusan, serta kontribusi riset suatu institusi.

Baca juga : ITB Tembus Top 100 Dunia di QS WUR by Subject 2026, Empat Bidang Masuk 150 Besar

Direktur Direktorat Penjaminan Mutu dan Pemeringkatan UPI, Ratnaningsih Eko Sardjono Jumat (27/3) menyampaikan, peningkatan peringkat ini merupakan hasil konsistensi UPI dalam menjalankan peran sebagai institusi pendidikan berbasis riset.

“Peningkatan peringkat UPI pada subject Education and Training di QS WUR by Subject merupakan cermin dari konsistensi UPI dan civitas akademika dalam berkiprah di bidang pendidikan. Terutama dalam pengembangan riset di bidang pendidikan yang melahirkan produk-produk inovatif di bidang pendidikan yang makin dikenal di kancah global," ungkapnya.

Menurut Eko, pada pemeringkatan QS WUR by Subject terdapat beberapa kriteria yang dijadikan indikator perankingan, yaitu academic reputation, employer reputation, citation per paper, h-index dan international research network, dengan bobot terbesar pada academic reputation. Selain menduduki peringkat 101–150 dunia, UPI juga menempati peringkat 31 di Asia, dan peringkat 1 di Indonesia. Capaian ini mendukung visi UPI yang pada milestones 2026–2030 diharapkan menjadi universitas rujukan di tingkat Asia pada bidang pendidikan dan beberapa bidang unggulan.

Baca juga : UPI Dukung Pembangunan RS Adhyaksa untuk Perkuat Layanan Kesehatan dan Pendidikan Medis di Jabar

"Pada bidang unggulan di luar bidang pendidikan, UPI mempunyai satu subjek yang memasuki peringkat dunia 2026, yaitu pada subjek English Language and Literature yang menduduki peringkat 301–350 dunia dan peringkat 4 di Indonesia," jelasnya.

Strategi ke depan lanjut Eko, adalah meningkatkan capaian peringkat pada bidang pendidikan dan bidang unggulan lainnya, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas riset serta luaran-luaran riset di bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Peningkatan reputasi akademik juga dilakukan dengan memperluas jejaring riset dan kerja sama dengan berbagai institusi di berbagai negara.

"Selain pada peningkatan posisi peringkat, UPI juga menargetkan penambahan jumlah bidang ilmu yang masuk pada pemeringkatan dunia dengan meningkatkan program-program yang relevan dengan indikator pemeringkatan,” tuturnya.

Eko menyebut, selain capaian pada bidang Education and Training, UPI juga masuk dalam QS WUR by Subject 2026 pada bidang English Language and Literature dengan peringkat 301–350 dunia. Hal ini menunjukkan kontribusi UPI dalam pengembangan keilmuan secara multidisipliner di tingkat global. Peningkatan peringkat ini mencerminkan penguatan kualitas akademik UPI secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan sebagai keunggulan utama institusi.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing global melalui penguatan riset, peningkatan kualitas publikasi ilmiah, serta perluasan kolaborasi internasional," tutupnya. (H-2)