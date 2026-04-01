Dorong Literasi Teknologi, 22 Mahasiswa Terpilih Jadi Google Student Ambassador

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SEBANYAK 22 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menorehkan prestasi dengan terpilih sebagai Google Student Ambassador (GSA) 2026.

Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa UBSI sebagai kampus digital kreatif tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga aktif mendorong pengembangan inovasi, kepemimpinan, serta literasi teknologi di kalangan mahasiswa.

Google Student Ambassador (GSA) merupakan program duta resmi dari Google yang memilih mahasiswa aktif untuk menjadi perwakilan sekaligus pemimpin komunitas teknologi di lingkungan kampus.

Para ambassador ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang memperkenalkan teknologi Google terutama kecerdasan buatan seperti Gemini, melalui berbagai workshop dan konten edukasi guna meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa.

Wakil Rektor II Bidang Non Akademik UBSI Adi Supriyatna menyampaikan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus berkembang.

“Terpilihnya 22 mahasiswa sebagai Google Student Ambassador 2026 ini jadi bukti mahasiswa UBSI memiliki kompetensi, semangat kepemimpinan, dan kemampuan adaptasi teknologi yang sangat baik. Ini sejalan dengan komitmen kami sebagai kampus digital kreatif dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap jadi inovator dan agen perubahan di era digital,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Ia mengatakan keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen UBSI dalam membekali mahasiswa dengan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. "Lingkungan pembelajaran adaptif dan inovatif menjadi faktor pendukung utama lahirnya mahasiswa yang bisa bersaing di tingkat global," katanya.

Ia juga berharap keikutsertaan mahasiswa UBSI dalam program GSA mampu memperkuat ekosistem teknologi di lingkungan kampus serta mendorong lahirnya lebih banyak inovasi digital yang berdampak bagi masyarakat.

Salah satu mahasiswa yang lolos dalam program, Tiara Sari dari Program Studi Informatika UBSI kampus Pontianak, mengaku keberhasilannya ini jadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan potensi di bidang teknologi.

Tiara mengungkapkan proses seleksi GSA memberikan banyak pengalaman berharga sekaligus membuka peluang untuk berkontribusi lebih luas di komunitas teknologi kampus.

“Saya sangat bersyukur bisa jadi bagian dari Google Student Ambassador 2026. Ini bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga kesempatan berbagi ilmu, terutama terkait teknologi AI seperti Gemini, kepada teman-teman di kampus. Saya ingin membantu mereka agar lebih produktif dan siap menghadapi tantangan di era digital,” ungkapnya.