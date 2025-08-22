Semen Padang Gagal Petik Kemenangan di Kandang

Headline
Mengusut Pangkal Kisruh Royalti

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.

Yose Hendra
22/8/2025 19:40
Semen Padang FC harus puas berbagi angka dengan PSM Makassar setelah laga pekan ketiga Liga Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (22/8) berakhir imbang 1-1.

Kabau Sirah sebenarnya sempat berada di atas angin. Gol Bruno Gomes di menit ke-24 membuka keunggulan tuan rumah. Menerima umpan matang Ripal Wahyudi dari sisi kanan, Gomes melepaskan tendangan keras yang tak mampu dijangkau kiper PSM, Hilman Syah. Ribuan suporter pun bergemuruh menyambut gol tersebut.

Namun keunggulan itu sirna pada babak kedua. Pertahanan Semen Padang lengah di menit ke-73, memberi ruang bagi Abu Kamara untuk menyamakan skor. Memanfaatkan umpan lambung dari sisi kiri, penyerang PSM itu dengan sigap menaklukkan kiper Arthur dan membuat skor kembali sama kuat.

Sisa waktu pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi, tetapi kedua tim gagal menambah gol hingga peluit panjang dibunyikan.

Dengan hasil ini, Semen Padang mengoleksi empat poin dari tiga laga yakni hasil dari satu kemenangan, satu kali imbang, dan satu kekalahan. Sementara itu, PSM Makassar harus kembali puas dengan tren imbang beruntun sejak awal musim, dan baru mengemas tiga poin. (H-1)

 



Editor : Denny parsaulian
