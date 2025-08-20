Mantan Pebasket Timnas Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel di Khan Younis

Ilustrasi.(AFP/PATRICK SMITH)

MANTAN pemain tim nasional bola basket Palestina sekaligus salah satu bintang lapangan paling dikenal di Gaza, Mohammed Shaalan, 40, tewas ditembak tentara Israel di Khan Younis, Gaza selatan, Selasa (19/8).

Dikutip dari Wafa, menurut keterangan sejumlah sumber lokal, Shaalan menjadi sasaran ketika berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan demi memberi makan anak-anaknya.

Ia diketahui tengah berjuang mencari makanan dan obat untuk putrinya, Mariam, yang menderita gagal ginjal serta keracunan darah akut, di tengah keterbatasan akses bantuan dan pengobatan.

Shaalan pernah membela sejumlah klub basket lokal dan menjadi bagian dari tim nasional Palestina.

Kematian Shaalan menambah daftar korban dari kalangan olahraga Palestina. Hingga kini, sedikitnya 670 atlet dan insan olahraga dilaporkan gugur akibat serangan Israel.

Selain itu, tentara Israel juga telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga dan kepanduan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. (Ndf)