Mantan Pebasket Timnas Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel di Khan Younis

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MANTAN pemain tim nasional bola basket Palestina sekaligus salah satu bintang lapangan paling dikenal di Gaza, Mohammed Shaalan, 40, tewas ditembak tentara Israel di Khan Younis, Gaza selatan, Selasa (19/8).
Dikutip dari Wafa, menurut keterangan sejumlah sumber lokal, Shaalan menjadi sasaran ketika berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan demi memberi makan anak-anaknya.
Ia diketahui tengah berjuang mencari makanan dan obat untuk putrinya, Mariam, yang menderita gagal ginjal serta keracunan darah akut, di tengah keterbatasan akses bantuan dan pengobatan.
Shaalan pernah membela sejumlah klub basket lokal dan menjadi bagian dari tim nasional Palestina.
Kematian Shaalan menambah daftar korban dari kalangan olahraga Palestina. Hingga kini, sedikitnya 670 atlet dan insan olahraga dilaporkan gugur akibat serangan Israel.
Selain itu, tentara Israel juga telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga dan kepanduan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. (Ndf)
PERDANA Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan tambahan bantuan sebesar 100 juta ringgit atau sekitar sekitar Rp346 miliar untuk rakyat Palestina.
Petani Palestina melaporkan tanaman zaitun mereka ditumbangkan oleh Israel, dan LSM Palestina mencatat 14 orang telah ditangkap di Desa al-Mughayyir selama tiga hari pengepungan.
Ribuan peserta aksi yang hadir dalam agenda ini merupakan gabungan dari berbagai ormas dan lembaga di Kota Bandung.
UI menyampaikan tetap konsisten pada sikap dan pendirian berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Veldkamp juga mengaku ragu kondisi politik akan berubah dalam waktu dekat.
Keputusan UI menghadirkan Peter Berkowitz sebagai pembicara di acara PSAU Pascasarjana 2025 memicu kecaman luas dari mahasiswa dan publik.
Susunan pemain timnas merupakan kombinasi pemain muda dan senior.
Keserta yang ambil bagian dalam Kejurnas datang dari seluruh wilayah Indonesia.
Sun Life Indonesia bersama Beyond Sport menggelar Sun Life Hoops+Health 3X3 Basketball Challenge, sebuah perhelatan olahraga yang berlangsung di Mal Gandaria City, Jakarta.
Anak-anak diajak untuk mengikuti sesi coaching clinic olahraga basket dan edukasi mengenai makanan sehat dan bergizi seimbang.
PASCAL Siakam mencetak 39 poin untuk membawa Indiana Pacers menang 114-109 di Madison Square Garden. Siakam, yang direkrut dari Toronto Raptors pada Januari 2024, tampil dominan.
