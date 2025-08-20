Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mantan Pebasket Timnas Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel di Khan Younis

Khoerun Nadif Rahmat
20/8/2025 20:22
Mantan Pebasket Timnas Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel di Khan Younis
Ilustrasi.(AFP/PATRICK SMITH)

MANTAN pemain tim nasional bola basket Palestina sekaligus salah satu bintang lapangan paling dikenal di Gaza, Mohammed Shaalan, 40, tewas ditembak tentara Israel di Khan Younis, Gaza selatan, Selasa (19/8).

Dikutip dari Wafa, menurut keterangan sejumlah sumber lokal, Shaalan menjadi sasaran ketika berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan demi memberi makan anak-anaknya. 

Ia diketahui tengah berjuang mencari makanan dan obat untuk putrinya, Mariam, yang menderita gagal ginjal serta keracunan darah akut, di tengah keterbatasan akses bantuan dan pengobatan.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

Shaalan pernah membela sejumlah klub basket lokal dan menjadi bagian dari tim nasional Palestina.

Kematian Shaalan menambah daftar korban dari kalangan olahraga Palestina. Hingga kini, sedikitnya 670 atlet dan insan olahraga dilaporkan gugur akibat serangan Israel. 

Selain itu, tentara Israel juga telah menghancurkan 288 fasilitas olahraga dan kepanduan di Jalur Gaza maupun Tepi Barat. (Ndf)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved