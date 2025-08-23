Persebaya Libas Bali United 5-2

Headline
PERSEBAYA Surabaya membungkam 5-2 atas Bali United dalam lanjutan pertandingan Kompetisi BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/8).
Sejak menit babak pertama dimulai kedua tim saling serang. Malik Risaldi berkali-kali mengancam barisan pertahanan Bali United yang dijaga Joao Victor.
Di awal pertandingan Rivera nyaris menjebol gawang Bali United yang dijaga Mike Hauptmerijer namun berhasil digagalkan. Persebaya baru memecah kebuntuan saat tendangan cantik Rivera menit 38. Persebaya menambah keunggulan kembali lewat tandukan Risto Mitrevski menit 44.
Namun Bali United mampu memperkecil kekalahan saat injury time, lewat gol yang dicetak Boris Kopitovic menit 45..
Di babak kedua Persebaya Surabaya menambah tiga gol lagi lewat Mihailo Perovic 53', Bruno Moreira 61' (P), dan Gali Freitas 82'. Sementara itu, Bali United hanya mampu memperkecil kekalahan dengan satu gol lewat Irfan Jaya 54'.
Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengaku gembira dengan hasil ini, yang menjadi kemenangan kedua Persebaya. Eduardo memuji para pemainnya mampu menjalankan instruksi yang diberikan pelatih.
“Luar biasa pemain bermain sangat bagus, dan sesuai dengan strategi yang sudah diberikan selama latihan. Meski khawatir juga karena lawan juga memberikan perlawanan cukup ketat,” katanya.
Pelatih Bali United Jan Jansen mengakui permainan anak asuhnya di luar rencana awal, dan banyak kehilangan bola. “Kita sudah merencanakan skema dengan baik, tapi tidak jalan,” kata Jan Jansen usai pertandingan. (E-2)
