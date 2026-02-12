Red Bull-Ford Langsung Jadi Tolok Ukur Mesin F1 2026 Usai Tes Bahrain

Headline
RED Bull Ford Powertrains langsung dinilai sebagai paket mesin terkuat jelang era regulasi 2026 setelah data uji coba pramusim di Bahrain menunjukkan keunggulan performa, terutama pada penyaluran energi hybrid, bahkan diakui oleh bos Mercedes Toto Wolff.
Dominasi Red Bull Racing diperkirakan masih berlanjut memasuki era mesin baru Formula 1 musim 2026. Dalam uji coba pramusim di Bahrain, unit daya hasil kolaborasi Red Bull Ford Powertrains langsung mencuri perhatian para rival dan disebut telah menetapkan standar performa tertinggi di lintasan.
Pengakuan itu datang dari bos Mercedes Toto Wolff. Ia menilai keraguan terhadap kemampuan Red Bull membangun mesin sendiri di Milton Keynes mulai terpatahkan setelah melihat data awal pengujian.
Menurutnya, kombinasi mobil, mesin, dan Max Verstappen saat ini membentuk paket paling solid di grid.
Fokus utama Wolff tertuju pada efisiensi sistem hybrid Red Bull Ford, khususnya dalam deployment energi listrik. Ia melihat konsistensi performa di lintasan lurus menjadi pembeda dibanding pabrikan lain.
"Lihat saja penyaluran energinya. Mereka mampu mengerahkan energi jauh lebih banyak di lintasan lurus dibandingkan tim lain secara konsisten selama sepuluh lap beruntun," ujar Wolff dikutip dari Motorsport.
Di sisi lain, Wolff juga meredam isu yang sempat berkembang soal dugaan keunggulan mesin Mercedes setelah tes di Barcelona.
Kabar mengenai kelebihan pada rasio kompresi sempat memicu spekulasi adanya dorongan perubahan regulasi sebelum musim dimulai.
Ia menilai anggapan tersebut berlebihan jika melihat fakta performa di Bahrain. Wolff justru menegaskan Red Bull kini menjadi acuan utama yang harus dikejar para pesaing.
Awal positif mesin berkode DM01 ini sekaligus memperkuat langkah strategis Christian Horner membangun divisi mesin sendiri.
Dengan catatan keandalan yang terjaga sejak shakedown hingga tes resmi, Red Bull Ford memasuki musim baru dengan posisi kuat sebagai kandidat utama perebut gelar. (Z-1)
Max Verstappen, harus puas finis di posisi keenam GP Australia dengan selisih waktu yang cukup mencolok, yakni 54,617 detik dari sang pemenang, pembalap Merceds George Russell.
Juergen Klopp dikabarkan bakal tinggalkan Red Bull lebih awal. Simak rumor ketertarikan Real Madrid dan masa depan sang mantan bos Liverpool di sini.
Di serial dokumenter Netflix, Formula 1: Drive to Survive, Horner membantah keras spekulasi yang menyebut bahwa Max Verstappen dan pihak manajemennya menjadi dalang di balik pemecatannya.
Pembalap Red Bull Isack Hadjar kehilangan kendali di tikungan terakhir yang sangat cepat. Mobilnya melintir dan menghantam pembatas jalan dengan bagian belakang terlebih dahulu.
Max Verstappen kini memegang peran sebagai pilar penting tim Red Bull, dengan terlibat aktif dalam proses evolusi kendaraan, terutama menjelang perubahan regulasi besar-besaran pada 2026.
