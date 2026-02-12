Red Bull-Ford Langsung Jadi Tolok Ukur Mesin F1 2026 Usai Tes Bahrain

Aksi pembalap Red Bull Max Verstappen di uji coba pramusim di Bahrain(X @redbullracing)

RED Bull Ford Powertrains langsung dinilai sebagai paket mesin terkuat jelang era regulasi 2026 setelah data uji coba pramusim di Bahrain menunjukkan keunggulan performa, terutama pada penyaluran energi hybrid, bahkan diakui oleh bos Mercedes Toto Wolff.

Dominasi Red Bull Racing diperkirakan masih berlanjut memasuki era mesin baru Formula 1 musim 2026. Dalam uji coba pramusim di Bahrain, unit daya hasil kolaborasi Red Bull Ford Powertrains langsung mencuri perhatian para rival dan disebut telah menetapkan standar performa tertinggi di lintasan.

Pengakuan itu datang dari bos Mercedes Toto Wolff. Ia menilai keraguan terhadap kemampuan Red Bull membangun mesin sendiri di Milton Keynes mulai terpatahkan setelah melihat data awal pengujian.

Menurutnya, kombinasi mobil, mesin, dan Max Verstappen saat ini membentuk paket paling solid di grid.

Fokus utama Wolff tertuju pada efisiensi sistem hybrid Red Bull Ford, khususnya dalam deployment energi listrik. Ia melihat konsistensi performa di lintasan lurus menjadi pembeda dibanding pabrikan lain.

"Lihat saja penyaluran energinya. Mereka mampu mengerahkan energi jauh lebih banyak di lintasan lurus dibandingkan tim lain secara konsisten selama sepuluh lap beruntun," ujar Wolff dikutip dari Motorsport.

Di sisi lain, Wolff juga meredam isu yang sempat berkembang soal dugaan keunggulan mesin Mercedes setelah tes di Barcelona.

Kabar mengenai kelebihan pada rasio kompresi sempat memicu spekulasi adanya dorongan perubahan regulasi sebelum musim dimulai.

Ia menilai anggapan tersebut berlebihan jika melihat fakta performa di Bahrain. Wolff justru menegaskan Red Bull kini menjadi acuan utama yang harus dikejar para pesaing.

Awal positif mesin berkode DM01 ini sekaligus memperkuat langkah strategis Christian Horner membangun divisi mesin sendiri.

Dengan catatan keandalan yang terjaga sejak shakedown hingga tes resmi, Red Bull Ford memasuki musim baru dengan posisi kuat sebagai kandidat utama perebut gelar. (Z-1)